BMW-Doppelsieg in der Eifel: Rast vor Wittmann
René Rast siegt in der Eifel
Vom sechsten Startplatz zum Sieg: René Rast gewinnt den zweiten DTM-Lauf auf dem Nürburgring. Für den dreimaligen DTM-Champion ist es der zweite Saisonsieg in der DTM. Damit konnte Rast einen großen Schritt in der Gesamtwertung machen und belegt nun den vierten Meisterschaftsrang.
Der zweite Platz geht an den zweiten Schubert Motorsport BMW M4 GT3 von Marco Wittmann, der vom siebten Startplatz ebenfalls eine spektakuläre Aufholjagd zeigte. Die beiden BMW trennten am Rennende 7,795 Sekunden.
Lucas Auer belegt im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 den dritten Rang. Der Tiroler übernimmt damit erneut die Meisterschaftsführung in der DTM.
Nach dem ersten Boxenstopp musste Timo Glock seinen Dörr Motorsport McLaren abstellen. Nach dem Boxenhalt fuhr der ehemalige Formel 1-Pilot eine Runde in langsamer Fahrt, ehe er den Boliden in der Box seiner Mannschaft abstellte und ausschied.
Mit 24 Minuten Restfahrzeit traf Ricardo Feller Jack Aitken in der AMG-Arena im Heck und drehte den Vortagessieger um. Nachdem Aitken einen Werbebanner traf, kinnte er die Fahrt fortsetzen. Feller erhielt für die Verursachung drei Penalty Laps.
Beim zweiten Pflichtstopp stellte Maximilian Paul seinen Lamborghini Huracán GT3 in der Box ab. Am Fahrzeug des Teams aus Dresden war ein Rad nicht richtig montiert, weshalb der Youngster das Auto aus Sicherheitsgründen abstellte.
Ergebnis DTM Nürburgring Rennen 2 (Top 10):
1. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
2. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
3. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
4. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
5. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R
6. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
7. Gilles Magnus - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
8. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
9. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3
10. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R