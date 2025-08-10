Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Ein ungeklärter Mordfall

Balance of Performance erneut geändert vor Rennen 2

Von Jonas Plümer
McLaren muss zuladen
© DPPI

McLaren muss zuladen

Die DTM hat die Balance of Performance für das Sonntagsrennen auf dem Nürburgring erneut angepasst. Die Überraschungsmarken McLaren und Aston Martin werden mit zusätzlichem Gewicht eingebremst.
Zwischen dem zweiten Qualifying und dem Sonntagsrennen wurde die Fahrzeugeinstufung erneut angepasst. Aston Martin, Lamborghini, McLaren und Porsche müssen zuladen. Audi darf Gewicht ausladen.

Der Aston Martin Vantage GT3 muss 15 Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht des britischen Sportwagen beträgt nun 1.295 Kilogramm.

Um fünf Kilogramm darf der Audi R8 LMS GT3 ausladen. Mit einem Mindestgewicht von 1.300 Kilogramm wird das Fahrzeug in das Sonntagsrennen starten.

Der Lamborghini Huracán GT3 muss fünf Kilogramm zuladen, weshalb das Auto nun mit einem BoP-Gewicht von 100 Kilogramm an den Start geht. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.350 Kilogramm,

Nach der überraschenden Pole-Position von Ben Dörr muss der McLaren 720S GT3 zehn Kilogramm zuladen. Mit einem Mindestgewicht von von 1.300 Kilogramm startet der Bolide in das Sonntagsrennen.

Und auch der Porsche 911 GT3 R muss zehn Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht beträgt damit 1.340 Kilogramm. Der Restriktor wird um 1,5 Millimeter vergrößert, womit der Porsche noch mehr Motorleistung entwickeln wird.

