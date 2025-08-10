Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Diebstahl-Schock am Samstag bei Land-Motorsport

Von Jonas Plümer
Schock bei Land-Motorsport
© DTM

Schock bei Land-Motorsport

Böse Überraschung bei Land-Motorsport nach dem Samstagsrennen der DTM auf dem Nürburgring. Dem Haupt-Ingenieur des Teams wurde der Arbeitslaptop aus der Teambox gestohlen.
Schock bei Land-Motorsport nach dem starken dritten Rang im Samstagsrennen der DTM auf dem Nürburgring. Denn der Audi-Mannschaft wurde ein wichtiger Laptop aus der Box gestohlen.

«Ich kann es nicht fassen», so Teamchef und -gründer Wolfgang gegenüber den Kollegen vom Motorsport-Magazin.com. «Wir kennen es sonst nicht im Motorsport, dass jemand Sachen klaut. Ich habe zunächst an einen Spaß geglaubt und war sicher, dass ihn jemand aus dem Team nur versteckt hat. Wir haben dann alle Schränke durchsucht - der Laptop ist weg. Ich kann es immer noch nicht glauben.»

Der Laptop ist das Haupt-Arbeitsgerät vom Haupt-Ingenieur von Ricardo Feller. Land bestätigt aber, dass der Dieb mit den sensiblen Daten auf dem Gerät nichts anfangen kann, da alle Daten verschlüsselt sind.

Der Land-Rennstall meldete den Vorfall der Rennleitung, verzichtete aber auf den Weg zur Polizei. «Das ist vergeudete Zeit. Da trinke ich lieber mit unseren Mechanikern ein Bier, um auf Ricardos Podestplatz anzustoßen.»

Auch Ricardo Feller konnte den Diebstahl kaum fassen: «Ich bin sehr schockiert. Ich weiß nicht, wer es war und kann mir einfach nicht vorstellen, dass dafür ein Zuschauer verantwortlich ist. Eine ganz schwache Aktion!»

