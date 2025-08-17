Jack Aitken mit Nachmittagsbestzeit bei DTM-Test
Jack Aitken
Eine Woche vor der DTM-Veranstaltung auf dem Sachsenring findet auf der Berg-und-Talbahn in der Nähe vom Chemnitz ein Testtag statt, an dem alle 24 DTM-Piloten teilnehmen. Am Vormittag fuhr Jules Gounon die Bestzeit.
In der dreistündigen Sitzung am Nachmittag fuhr Jack Aitken, der in der vergangenen Woche auf dem Nürburgring gewann, die schnellste Runde. Im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 umrundete der ehemalige Formel 1-Pilot die Strecke in 1:18.457 Minuten. Damit verpasste er die Gounon-Bestzeit vom Vormittag um fast 0,6 Sekunden.
Ayhancan Güven fuhr im Manthey EMA Porsche 911 GT3 R auf den zweiten Platz. Der schnelle Türke hatte dabei 0,099 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Jack Aitken.
Der amtierende Meister Mirko Bortolotti fuhr im Lamborghini Huracán GT3 von ABT Sportsline auf den dritten Platz.
Ergebnis DTM Test Sachsenring 2. Sitzung (Top 10):
1. Jack Aitken – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3
2. Ayhancan Güven – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R
3. Mirko Bortolotti – ABT Sportsline – Lamborghini Huracán GT3
4. Jules Gounon – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
5. Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
6. Thomas Preining – Manthey EMA – Porsche 911 GT3 R
7. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
8. Ricardo Feller - ABT-Sportsline - Audi R8 LMS GT3
9. Ben Green - Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3
10. Timo Glock – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3