MotoGP: Zweiter Fahrer bei VR46 steht fest

Jules Gounon mit ersten Bestzeit bei DTM-Test

Von Jonas Plümer
Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3
© DTM

Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3

Auf dem Sachsenring findet ein DTM-Testtag statt, an dem alle 24 Piloten teilnehmen. In der Vormittagssitzung fuhr WINWARD Racing-Pilot Jules Gounon die Bestzeit. Titalaspirant Pepper auf zweitem Rang.
Eine Woche vor der DTM-Veranstaltung auf dem Sachsenring findet auf der Berg-und-Talbahn in der Nähe vom Chemnitz ein Testtag statt, an dem alle 24 DTM-Piloten teilnehmen. Nach einer vierstündigen Testsitzung am Vormittag, warten am Nachmittag weitere drei Stunden auf die DTM-Fahrer und Teams.

Die Bestzeit in der ersten Sitzung fuhr WINWARD Racing-Pilot Jules Gounon. Der in Andorra lebende Franzose umrundete den Kurs im Mercedes-AMG GT3 in 1:17.872 Minuten. Für Gounon ist der Test wichtig, da er seit 2022 nicht mehr auf dem Sachsenring unterwegs war. Der Mercedes-AMG-Werksfahrer ist der einzige Pilot, der die Schallmauer von 1:18 Minuten durchbrach.

Rang zwei sichert sich Grasser-Pilot Jordan Pepper im Lamborghini Huracán GT3. Der Südafrikaner hatte 0,163 Sekunden Rückstand auf den Mercedes-AMG von Gounon.

Komplettiert werden die Top 3 vom 2023er Meister Thomas Preining im Porsche 911 GT3 R von Manthey EMA.

Ergebnis DTM Testtag Sachsenring Sitzung 1 (Top 10):

1. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
2. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3
3. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R
4. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R
5. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
6. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
7. Mirko Bortolotti - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3
8. Nicki Thiim - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3
9. Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
10. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

