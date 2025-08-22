Sensation: Timo Glock mit erneuter Bestzeit in DTM

Wie am Nürburgring fuhr Timo Glock die schnellste Runde im zweiten DTM-Training auf dem Sachsenring. Der ehemalige Formel 1-Star fuhr im McLaren 720S GT3 von Dörr Motorsport die überlegene Bestzeit.

Timo Glock fuhr im zweiten Training der DTM auf dem Sachsenring die Bestzeit. Im Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 umrundete der ehemalige Formel 1-Pilot die Strecke in 1:18.024 Minuten. Bereits am Nürburgring fuhr der McLaren-Fahrer die schnellste Runde im zweiten DTM-Training.

Lucas Auer fuhr im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 auf den zweiten Platz. 0,151 Sekunden fehlten dem Österreicher auf die Bestzeit von Glock.

Jules Gounon komplettiert im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Top 3-Positionen.

Ergebnis DTM Sachsenring Training 2 (Top 10):

1. Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

2. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

3. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

4. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

5. Mirko Bortolotti - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3

6. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

7. Nicki Thiim - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3

8. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

9. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

10. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3