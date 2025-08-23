Das Samstagsrennen der DTM im TV und Livestream

Das DTM-Feld tritt auf dem traditionsreichen Sachsenring an. Die Trainingsergebnisse versprechen ein enges Teilnehmerfeld auf dem Kurs. SPEEDWEEK verrät euch, wie ihr das elfte Saisonrennen verfolgen könnt.

Endlich steht das sechste Rennwochenende der DTM-Saison 2025 an! Deutschlands bekannteste Rennserie startet auf dem legendären Sachsenring. Am Freitag fanden bereits die beiden Trainingssitzungen statt. Jordan Pepper fuhr im Grasser Lamborghini die Bestzeit in der ersten Sitzung. Der ehemalige Formel 1-Pilot Timo Glock fuhr in der zweiten Sitzung die Bestzeit.

Am heutigen Samstag wird es zum ersten Mal richtig ernst: Neben dem ersten Qualifying findet auch der erste Wertungslauf auf der Berg-und-Talbahn in der Nähe von Chemnitz statt.

Um 09:10 Uhr startet das erste Qualifying in der Eifel, während um 13:30 Uhr die Startampel für den ersten Wertungslauf auf Grün geschaltet wird.

Wie gewohnt kann das Rennen im deutschen Free-TV Live auf ProSieben verfolgt werden. Die Übertragung vom Nürburgring beginnt um 12:55 Uhr.

Die ProSieben-Übertragung kann zudem auf ran.de sowie auf Joyn gestreamt werden. Zudem wird dort auch ab 09:00 Uhr das Qualifying Live gezeigt.

Ebenfalls alle Sitzungen werden auf dem YouTube-Account der DTM gezeigt. Dort ist die Übertragung allerdings mit englischen Kommentar verfügbar. Viele Fans, die den polarisierenden ProSieben-Kommentator Eddie Mielke nicht hören möchten, verfolgen dort das Rennen.

Auch auf ServusTV ist das Rennen im TV verfolgbar. Nach der MotoGP-Übertragung kann das Rennen Re-Live ab 15:40 Uhr geschaut werden.