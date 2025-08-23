Lamborghini-Star Jordan Pepper auf Pole-Position

Lamborghini-Star Jordan Pepper hat sich die Pole-Position für den ersten Lauf der DTM auf dem Sachsenring gesichert. Mit den Punkten für die Pole-Posiiton macht der Südafrikaner einen Schritt im Titelkampf.

Nach der Trainingsbestzeit am Freitag legt Jordan Pepper im ersten Qualifying der DTM auf dem Sachsenring nach. Mit einer Rundenzeit von 1:16.826 Minuten fuhr der Südafrikaner im Grasser Racing Team Lamborghini die schnellste Runde und sichert sich damit drei wichtige Punkte für die Meisterschaft.

Platz zwei geht an Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes. Der Pilot der Mann-Filter-Mamba hatte 0,123 Sekunden Rückstand auf den Südafrikaner.

Ben Green komplettiert im Emil Frey Racing Ferrari die Top 3-Positionen.

Ergebnis DTM Sachsenring Qualifying 1 (Top 10):

1. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

2. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

3. Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

4. Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

5. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

6. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

7. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

8. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

9. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

10. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R