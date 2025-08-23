Flut an Geldstrafen nach DTM-Qualifying

Nach dem ersten Qualifying der DTM auf dem Sachsenring gab es eine Flut nach Geldstrafen. Betroffen sind unter anderem Tabellenführer Lucas Auer, Polesetter Jordan Pepper und der amtierende Meister Bortolotti.

Im DTM-Qualifying für den ersten Lauf auf dem Sachsenring fuhr Jordan Pepper auf die Pole-Position. Doch während dem Zeittraining gab es zahlreiche Geldstrafen, da die Boxengeschinwigkeit von 50 km/h mit 51 bzw. 52 km/h überschritten wurde.

Tom Kalender, Luca Engstler und Mirko Bortolotti überschritten diese gleich zweimal und erhielten dafür zwei Geldstrafen von jeweils 50 €. Kalender, Engstler und Bortolotti erhielten zwei 50 €-Strafen, da sie jeweils einen km/h zu schnell waren.

Polesetter Jordan Pepper erhielt eine 100 €-Strafe, da er mit 52 km/h in der Boxengasse unterwegs war.

Tabellenführer Lucas Auer, Nicki Thiim, Ayhancan Güven und Maro Engel erhielten je eine 50 €-Strafe für eine Überschreitung von einem km/h.