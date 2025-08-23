Flut an Geldstrafen nach DTM-Qualifying
Auch Tabellenführer Lucas Auer bestraft
Im DTM-Qualifying für den ersten Lauf auf dem Sachsenring fuhr Jordan Pepper auf die Pole-Position. Doch während dem Zeittraining gab es zahlreiche Geldstrafen, da die Boxengeschinwigkeit von 50 km/h mit 51 bzw. 52 km/h überschritten wurde.
Tom Kalender, Luca Engstler und Mirko Bortolotti überschritten diese gleich zweimal und erhielten dafür zwei Geldstrafen von jeweils 50 €. Kalender, Engstler und Bortolotti erhielten zwei 50 €-Strafen, da sie jeweils einen km/h zu schnell waren.
Polesetter Jordan Pepper erhielt eine 100 €-Strafe, da er mit 52 km/h in der Boxengasse unterwegs war.
Tabellenführer Lucas Auer, Nicki Thiim, Ayhancan Güven und Maro Engel erhielten je eine 50 €-Strafe für eine Überschreitung von einem km/h.