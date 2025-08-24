Porsche-Pilot Güven siegt im Chaos vom Sachsenring

Chaos beschreibt den zweiten DTM-Lauf auf dem Sachsenring gut: Ayhancan Güven wiederholt den Vortagessieg im Manthey Porsche. Ben Dörr, Dörr Motorsport und McLaren fahren erstmals aufs Podest!

Ayhancan Güven wiederholt im zweiten Rennen der DTM auf dem Sachsenring den Vortagessieg. Der Manthey EMA-Pilot macht mit seinem vierten Saisonsieg einen wichtigen Schritt im Titelkampf. Der Türke im Porsche hat dabei nur noch fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Lucas Auer, der mit einem neunten Platz erneut die Tabellenführung übernimmt.

Rang zwei belegt Ben Dörr im McLaren 720S GT3 des Familienrennstalls. Für Dörr und den McLaren-Rennstall ist es das erste DTM-Podium! Nach einer famosen Aufholjagd fehlten dem McLaren-Junior nur 1,698 Sekunden auf den siegreichen Porsche.

Jules Gounon komplettiert im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Podestränge in einem chaotischen und dramatischen DTM-Rennen auf dem Sachsenring!

In einem Tête-à-Tête in der ersten Kurvenkombination wurde der Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 von Tom Kalender stark beschädigt und erlitt einen Reifenschaden hinten rechts. Der amtierende ADAC GT Masters-Meister setzte daraufhin die Fahrt nach einem Reifenwechsel fort, hatte aber bereits eine Runde Rückstand auf die Spitze. Nach einigen Runde stellte der Youngster daraufhin das Fahrzeug mit einem Folgeschaden in der Box ab.

Kurz nach seinem Pflichtboxenstopp erlitt Nicki Thiim im ABT Sportsline Lamborghini einen Reifenschaden hinten rechts und stellte sein Fahrzeug in der Box ab.

Nach 15 Minuten kollidierte Ben Green mit Jordan Pepper im Grasser Lamborghini. Pepper erlitt daruch einen Reifenschaden und fiel ebenfalls aus.

Kurz darauf das nächste Drama. Mirko Bortolotti erlitt vor der vorletzten Kurve einen technischen und schlug ein.

Timo Glock schied nach technischen Problemen beim ersten Pflichtboxenstopp ebenfalls aus. Das nächste Rennwochenende zum vergessen für den ehemaligen Formel 1-Star!

Nach rund 25 Minuten kollidierten Thomas Preining und Jack Aitken im Kampf um die Führung in der ersten Kurve! Der Tabellenführer Aitken drehte sich daraufhin ins Kiesbett der ersten Kurve und musste geborgen werden! Das Safety Car wurde auf den Kurs gerufen um den Ferrari zu bergen. Zudem wurde auch das Fahrzeug von Bortolotti bei der Neutralisierung geborgen. Durch das Safety Car wurde das Rennen daraufhin um zwei Runden verlängert.

Thomas Preining erhielt daraufhin für die Kollision drei Penalty Laps von der Rennleitung ausgesprochen.

Zwölf Minuten vor Rennende wurde Land-Motorsport-Pilot Ricardo Feller nach einem Treffer von Maximilian Paul - in einem Dreikampf mit Fabio Scherer - in der ersten Kurve umgedreht und fiel weit zurück.

Ergebnis DTM Sachsenring Rennen 2 (Top 10):

1. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

3. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

4. Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

5. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

6. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

7. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

8. Morris Schuring - Manthey Junior Team - Porsche 911 GT3 R

9. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

10. Gilles Magnus - Sainteloc Racing - Aston Martin Vantage GT3