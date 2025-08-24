Die Stimmen nach der unfassbaren letzten Rennrunde

Die letzte Runde des ersten DTM-Rennens auf dem Sachsenring sorgte für viel Action, Drama und einen unerwarteten Sieger. Die Beteiligten sprechen nach dem Showdown, welchen Ayhancan Güven für sich entschied.

Wer beim Start der letzten Runde des ersten DTM-Rennens auf dem Sachsenring auf Ayhancan Güven als Sieger gesetzt hatte, muss jetzt ein reicher Mann sein! Der Türke ging als dritter in die letzte Runde, konnte das Rennen allerdings für sich entscheiden.

In der ersten Kurve des letzten Umlaufs berührten sich Thomas Preining und Jordan Pepper im Kampf um den Sieg. Während Lamborghini-Ass Pepper auf Rang zwei zurückfiel, verpasste Preining auf Rang vier das Podium komplett.

Hier könnt ihr euch den Showdown nochmal ansehen:

«Das war eines der besten Rennen meiner Karriere! Als Thomas Preining und Jordan Pepper Tür an Tür im Regen und auf Slicks in die Kurve gegangen sind, war mir klar, dass keiner von beiden zurückziehen wird und für mich eine Lücke aufgehen kann. Genau auf so einen Moment habe ich gewartet und die Chance genutzt», so Sieger Güven nach dem Rennen.

Jordan Pepper nach dem Rennen: «Kurz vor Schluss fing es nochmal an zu regnen, leider ist mir auf nasser Strecke ein Fehler unterlaufen, der mich die Führung gekostet hat. In der letzten Runde habe ich im Duell mit Thomas Preining alles für den Sieg riskiert, am Ende reichte es leider nur für Platz zwei. Mit Blick auf die Meisterschaft war es trotzdem ein guter Tag.»

Ein sichtlich angefressener Thomas Preining gab nach dem Rennen zu Protokoll: «Eine Runde vor Schluss habe ich komfortabel in Führung liegend leider das Auto verloren. Dadurch konnte Jordan Pepper kurze Zeit später an mir vorbeiziehen. So ein Fehler ist mir vorher noch nie passiert. Es ist ziemlich frustrierend, weil sowohl die Strategie als auch der Boxenstopp richtig stark waren und der Sieg viele Punkte für den Titelkampf bedeutet hätte.»