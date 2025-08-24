Das Sonntagsrennen der DTM im TV und Livestream

Der Samstag auf dem Sachsenring bot große Dramatik und viel Action

Das DTM-Feld tritt auf dem traditionsreichen Sachsenring an. Nach einem dramatischen Thrillern am Samstag folgt am Sonntag das zweite Rennen. SPEEDWEEK verrät euch, wie ihr das zwölfte Saisonrennen verfolgen könnt.

Endlich steht das sechste Rennwochenende der DTM-Saison 2025 an! Deutschlands bekannteste Rennserie startet auf dem legendären Sachsenring. Das erste Rennlauf am Samstag ging als einer der dramatischten und spannendsten der letzten DTM-Jahre in die Geschichte ein. Ayhancan Güven gewann nach einem unfassbaren Rennende im Manthey EMA Porsche 911 GT3 R.

Am heutigen Sonntag steht das zweite Qualifying und das zweite Rennen an.

Um 09:20 Uhr startet das zweite Qualifying auf der sächsischen Berg-und-Talbahn, während um 13:30 Uhr die Startampel für den zweiten Wertungslauf auf Grün geschaltet wird.

Wie gewohnt kann das Rennen im deutschen Free-TV Live auf ProSieben verfolgt werden. Die Übertragung vom Nürburgring beginnt um 12:55 Uhr.

Die ProSieben-Übertragung kann zudem auf ran.de sowie auf Joyn gestreamt werden. Zudem wird dort auch ab 09:10 Uhr das Qualifying Live gezeigt.

Ebenfalls alle Sitzungen werden auf dem YouTube-Account der DTM gezeigt. Dort ist die Übertragung allerdings mit englischen Kommentar verfügbar. Viele Fans, die den polarisierenden ProSieben-Kommentator Eddie Mielke nicht hören möchten, verfolgen dort das Rennen.

Auch auf ServusTV ist das Rennen im TV verfolgbar. Nach der MotoGP-Übertragung kann das Rennen Re-Live ab 15:25 Uhr geschaut werden.

Auf n-tv können Fans am Sonntagabend zudem eine Zusammenfassung des Rennwochenendes verfolgen. Zwischen 19:15 und 19:30 überträgt der Nachrichtensender n-tv Magazin PS - DTM Kompakt.