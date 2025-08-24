Aston Martin-Team Comtoyou Racing arbeitet an 2026

Comtoyou Racing startet in diesem Jahr mit zwei Aston Martin Vantage GT3 in der DTM. Der belgische Rennstall arbeitet bereits jetzt mit Hochtouren an dem Programm in der Rennserie im kommenden Jahr.

Zur Saison 2025 stieg Comtoyou Racing in die DTM ein. Der belgische Rennstall, der 2024 mit den 24h Spa das weltgrößte GT3-Rennen gewann, setzt zwei Aston Martin Vantage GT3 ein. Die beiden Belgier Gilles Magnus und Nicolas Baert steuern die beiden Vantage GT3, die in British Racing Green an den Start gehen.

Zuletzt am Nürburgring fuhr Magnus auf den dritten Startplatz und fuhr mit Rang sieben am Sonntag das besten Saisonergebnis der Aston Martin-Mannschaft ein.

«Man steigt nicht für ein Jahr in eine Rennserie ein», unterstrich Teamgründer Jean-Michel Baert während der DTM-Veranstaltung auf dem Sachsenring. «Wir planen ein mehrjähriges Programm.»

Jean-Michel Baert, der Vater vom Piloten Nicolas Baert, setzte im Interview mit Tobi Schimon fort: «Im nächsten Jahr werden wir in der DTM richtig angreifen, wenn wir ein Jahr Erfahrung haben. In diesem Jahr liegt für uns der Fokus darauf, so viel wie möglich zu lernen und die Strecken kennenzulernen.»

Mit den Fortschritten im Debütjahr ist der belgische Rennstall bislang sehr zufrieden. «Wir sind mit unserer Entwicklung in der DTM bislang sehr zufrieden. Auch wenn man es teilweise nicht sieht, haben wir bislang starke Verbesserungen über das Jahr machen können», so Baert.

Neben der DTM wird das Team auch höchstwahrscheinlich das Programm in der GT World Challenge Europe fortsetzen. Comtoyou Racing stellte mehrfach klar, dass die hochkarätige SRO-Rennserie das Hauptprogramm des Teams ist und der Start in der DTM eine Ergänzung zu der kontinentalen Meisterschaft ist.