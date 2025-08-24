Ferrari-Star Jack Aitken fliegt auf Pole-Position
Mit einer rasanten Runde sicherte sich Jack Aitken die überlegene Pole-Position auf dem Sachsenring
Tabellenführer Jack Aitken hat sich die Pole-Position für den zweiten DTM-Lauf auf dem Sachsenring gesichert. Im Emil Frey Racing Ferrari umrundete er den Kurs in 1:17.125 Minuten. Mit den drei Punkten übernimmt der Brite die alleinige Tabellenführung.
Rang zwei geht an Thomas Preining. Der 2023er Meister hatte 0,333 Sekunden Rückstand auf den Ferrari-Pilot.
Vortagessieger Ayhancan Güven komplettiert die Top 3-Positionen.
Einen gewaltigen Rückschlag im Titelkampf erlitt Lucas Auer. Der Landgraf Motorsport-Pilot wird nur vom 15. Startplatz ins Rennen gehen.
Ergebnis DTM Sachsenring Qualifying 2 (Top 10):
1. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
2. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R
3. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R
4. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3
5. Morris Schuring - Manthey Junior Team - Porsche 911 GT3 R
6. Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
7. Mirko Bortolotti - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3
8. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
9. Maximilian Paul - Paul Motorsport - Lamborghini Huracán GT3
10. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3