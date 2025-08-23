Unfassbares Rennende: Ayhancan Güven triumphiert

Ayhancan Güven gewinnt das erste Rennen der DTM auf dem Sachsenring. Der Türke konnte mit einem spektakulären Manöver in der letzten Runde die Führung übernehmen. Dritter Saisonsieg des Türken.

In einem dramatischen Finish gewinnt Ayhancan Güven das erste DTM-Rennen auf dem Sachsenring. Vom neunten Startplatz gewinnt der Türke das Rennen und feiert seinen dritten Saisonsieg. Dabei übernahm Güven die Führung erst in der letzten Runde nach einem spektakulären Duell.

Jordan Pepper belegt den zweiten Rang und hatte am Ende 2,574 Sekunden Rückstand auf den Sieger.

Jack Aitken komplettiert im Emil Frey Racing Ferrari die Podestränge. Aitken und Pepper sind nach dem Rennen nun punktgleich an der Tabellenspitze, Aitken hat aber einen Sieg mehr eingefahren.

Vor dem Rennen setzte starker Regen auf der Berg-und-Talbahn in der Nähe von Chemnitz und verwandelte den technisch anspruchsvollen Kurs in eine Rutschbahn.

Aufgrund des Starkregens entschied sich die Rennleitung den Start auf 13:40 Uhr zu verschieben, es wurden zwei Einführungsrunden absolviert.

Nach rund zehn Minuten fiel Aston Martin-Pilot Gilles Magnus ans Ende des Feldes zurück, als Gilles Magnuis in Kurve acht ins Kiesbett rutschte.

23 Minuten vor Rennende wechselten mit René Rast und Arjun Maini die ersten beiden Fahrer auf Slicks. Für die Fahrer war dies auf kalten Slicks eine schwierige Aufgabe, doch sowohl der BMW- als auch der Ford-Pilot meisterten die Aufgabe fehlerfrei. Nach und nach wechselten alle Piloten auf den profillosen Reifen, da die Piste immer weiter abtrocknete.

Thierry Vermeulen rutschte nach seinem Reifenwechsel auf kalten Slicks im Omega ins Kies und fiel damit weit zurück. Und auch Tom Kalender rutschte kurz darauf in Kurve acht ins Kiesbett.

Kurz daraus flog Thierry Vermeulen mit einem Highspeeddreher ins Kiesbett, nachdem er Maro Engel bei einem Überholversuch im Bereich der Karthalle berührte. Der Ferrari-Pilot konnte die Fahrt aus eigener Kraft fortsetzen.

Sechs Minuten vor Rennende drehte sich Nicolas Baert in der letzten Kurve ins Kiesbett. Da der Belgier den Comtoyou Racing Aston Martin nicht mehr in Bewegung setzen konnte, wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Durch die Safety Car-Phase wurde das Rennen um zwei Runde verlängert. Während der Safety Car-Phase setzte wieder Regen ein: Arjun Maini und Tom Kalender gambelten und zogen wieder Regenreifen auf.

Ergebnis DTM Sachsenring Rennen 1 (Top 10):

1. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

3. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

4. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

5. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

6. Ricardo Feller - Land-Motorsport - Audi R8 LMS GT3

7. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

8. Fabio Scherer - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

9. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

10. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3