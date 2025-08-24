McLaren-Schock: Ben Dörr disqualifiziert!

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Jonas Plümer
Ben Dörr verliert sein Podestergebnis
© DTM

Ben Dörr verliert sein Podestergebnis

Ben Dörr, Dörr Motorsport und McLaren fuhren im zweiten Lauf auf dem Sachsenring ihr erstes Podestergebnis in der DTM ein. Doch die Freude hielt nicht lange, denn der junge Frankfurter wurde disqualifiziert!
Die Freude über das erste Podestergebnis von Dörr Motorsport und McLaren in der DTM hielt nicht lange: Am Sonntagabend wurde der McLaren 720S GT3 von Ben Dörr aus der Wertung genommen und disqualifiziert. Den zweiten Platz erbt damit Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3, ehe Ben Green im Emil Frey Racing Ferrari auf Rang drei vorrutscht.

Doch warum wurde Dörr disqualifiziert? Dem war ein doppelter Regelverstoß vorgegangen. Das Team verstieß gegen die Artikel 25.1 und 38.1 des DTM-Regelments.

Das Team hatte die Runde zur Startaufstellung mit einem unerlaubten Reifensatz absolviert, den neuen Reifensatz dabei angefahren und in der Startaufstellung auf den regulären, im Qualifying verwendeten Reifensatz zurückgewechselt. Neben diesen Verstößen ist alleine schon der Wechsel von Slick- auf Slickreifen in der Startaufstellung verboten.

Den Reifensatz, den Dörr auf dem Weg in die Startaufstellung anfuhr und dabei aufheißte, nutzte der McLaren-Pilot nach dem ersten Fahrerwechsel. Laut dem DMSB hatte Dörr dadurch einen messbaren Vorteil, auch wenn zwischen dem Reifenwechsel vor dem Start und dem Pflichtboxenstopp einiges an Zeit verstrichen war.

