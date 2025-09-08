Zeitplan: Die DTM gastiert auf dem Red Bull Ring

Die DTM kehrt am kommenden Wochenende auf den Red Bull Ring zurück und wird dabei erneut große Zuschauermassen anlocken

Am kommenden Wochenende steigt eines der absoluten Motorsporthighlights des Jahres in Österreich. Die DTM gastiert auf dem Red Bull Ring. Die Rennserie bringt ein gut gefülltes Rahmenprogramm mit. Der Zeitplan.

Auf dem Red Bull Ring findet an diesem Wochenende das siebte Rennwochenende der DTM-Saison 2025 statt. Mit einem angewachsenen Teilnehmerfeld von 24 Fahrzeugen – hier hat SPEEDWEEK für euch die Teilnehmerliste aufbereitet – werden die DTM-Piloten auf dem populären Kurs zwei Rennen absolvieren.

Auf dem Stop&Go-Kurs in der Nähe von Graz werden die DTM-Stars wie gewohnt zwei Rennen absolvieren: Im Sonntagslauf kämpfen die Teams ab dieser Saison bei zwei Pflicht-Boxenstopps um jede Zehntelsekunde. Im Samstagsrennen wird unverändert einmal gestoppt. Alle 16 Meisterschaftsläufe gehen über eine Länge von 55 Minuten plus eine Runde. Beim Einsatz des Cupra Safety-Cars kann sich die Renndistanz dank einer Overtime-Regel um maximal zwei Runden verlängern.

Neben der DTM werden in der Steiermark spannende Rahmenserien antreten. Nachdem die Rennserie am vergangenen Wochenende auf dem Salzburgring gastierte, wird das ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring direkt sein zweites Österreich-Rennwochenende absolvieren. Auch die ADAC GT4 Germany und der Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland werden für Spektakel sorgen. Der Prototype Cup Germany wird mit seinen auffälligen und soundgewaltigen LMP3-Boliden derweil erstmals auf dem Red Bull Ring starten und sein Saisonfinale absolvieren.

Zeitplan DTM Red Bull Ring 2025:

12.09.2025:

11:05 – 12:00 Uhr – Freies Training 1

15:55 – 16:30 Uhr – Freies Training 2

13.09.2025:

09:10 – 09:30 Uhr – Qualifying 1

13:30 – 14:30 Uhr – Rennen 1

14.09.2025:

09:15 – 09:35 Uhr – Qualifying 2

13:30 – 14:30 Uhr – Rennen 2

Den kompletten Zeitplan könnt ihr hier einsehen.