Aston Martin-Bestzeit am Vormittag am Red Bull Ring

DTM-Test auf dem Red Bull Ring. Aston Martin-Pilot Gilles Magnus fuhr die schnellste Runde in der Vormittagssitzung. Ben Dörr auf Rang zwei. Insgesamt zwölf DTM-Fahrer nehmen am Test teil.

Zwölf DTM-Fahrer nehmen am GP-Elite Trackday auf dem Red Bull Ring teil, um sich auf das anstehende Rennwochenende auf dem GP-Kurs in der Steiermark vorzubereiten. In der Vormittagssitzung hatten die Fahrer dreieinhalb Stunden Fahrzeit, um sich auf das Event auf dem Kurs in Spielberg einzustellen.

Die Bestzeit in der Vormittagssitzung brannte der Belgier Gilles Magnus in den Asphalt. Im Comtoyou Racing Aston Martin Vantage GT3 umrundete Magnus den Kurs in 1:28.004 Minuten. Insgesamt umrundete Magnus den Kurs 54-mal und konnte so wichtige Erfahrungen auf den, für Comtoyou Racing neuen, Kurs sammeln.

Position zwei ging an Ben Dörr im Dörr Motorsport McLaren 720S GT3. 0,078 Sekunden Rückstand hatte Dörr, der in den letzten Rennen mit einer bestechenden Form auffällt, dabei auf den Aston Martin-Fahrer.

Thierry Vermeulen komplettiert im Emil Frey Racing Ferrari die Top 3-Positionen.

Ergebnis DTM Test Red Bull Ring Vormittagssitzung (Top 10):

1. Gilles Magnus - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

2. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

3. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

4. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

5. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

6. Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

7. Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8. Fabio Scherer - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

9. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

10. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3