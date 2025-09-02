Toyota GR Supra für Supercars 2026 präsentiert

Toyota steigt 2026 in die australische Supercars-Meisterschaft ein. Die Marke hat nun den GR Supra präsentiert, mit dem das Team antreten wird. Insgesamt sechs GR Supra werden durch zwei Teams an den Start gehen.

Toyota Australia hat offiziell den ersten GR Supra Supercar vorgestellt, mit dem die Marke 2026 erstmals an der Supercars Championship teilnehmen wird.

Fast ein Jahr nach der Ankündigung, dass Toyota 2026 in die höchste Motorsportklasse Australiens einsteigen wird, ist der GEN3 GR Supra nach umfangreicher Entwicklung und Konstruktion durch das Designteam von Toyota Australia und den Homologationsteam-Partner Walkinshaw Andretti United (WAU) nun Realität geworden.

Insgesamt sechs GR Supra Supercars werden 2026 in der Supercars-Meisterschaft an den Start gehen, wobei WAU zwei Fahrzeuge mit Chaz Mostert und Ryan Wood als Fahrer einsetzen wird. Brad Jones Racing (BJR) wird weitere vier Fahrzeuge einsetzen, wobei die Fahreraufstellung kurz vor Beginn der Saison 2026 bestätigt wird.

Sean Hanley, Vice President Sales, Marketing and Franchise Operations bei Toyota Australia, sagte, dass es für Toyota ein stolzer Moment sei, den neuen GR Supra Supercar in natura zu sehen, und dass dies das wachsende Engagement von Toyota im australischen Motorsport und die wachsende Marke TOYOTA GAZOO Racing (GR) unterstreiche.

«Was für ein fantastischer Tag für Toyota, GR und Supercars – der Rennwagen, den wir heute hier sehen, ist das Ergebnis jahrelanger Planung und harter Arbeit unzähliger Menschen, und man kann mit Sicherheit sagen, dass es sich gelohnt hat», so Hanley. «Der GR Supra wird nächstes Jahr eine spannende Bereicherung für die Supercars-Startaufstellung sein, und wir können es kaum erwarten, ihn in Aktion zu sehen. Toyota blickt auf eine lange Geschichte im australischen Motorsport zurück, die bis zum ersten Einstieg in den internationalen Motorsport bei der Mobilgas Round Australia Rallye 1957 reicht, und unser Einstieg in die Supercars-Meisterschaft bringt diese Geschichte auf ein neues Niveau. Die Teilnahme am Motorsport, wie Toyota ihn weltweit betreibt, ist ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung unserer Straßenfahrzeuge, und die Erfahrungen und Erkenntnisse, die wir dabei gewinnen, bilden den Kern unserer Marke TOYOTA GAZOO Racing und unserer GR-Performance-Fahrzeuge, die für uns in Australien ein sich ständig weiterentwickelnder und schnell wachsender Bereich sind, in dem weitere spannende Entwicklungen bevorstehen.»

WAU-Direktor Ryan Walkinshaw sagte: «Was für ein Moment heute, als die Abdeckungen vom GR Supra Supercar entfernt wurden – ein großes Dankeschön muss zunächst an alle bei Toyota gehen, für ihr Vertrauen, ihren Glauben und ihre Unterstützung von Walkinshaw Andretti United. Es wurde eine Unmenge an Arbeit investiert, um an diesen Punkt zu gelangen, worauf alle Beteiligten sehr stolz sein können. Es ist fast unwirklich, ihn nun in natura zu sehen. Es ist ein bedeutsamer Tag für Walkinshaw Andretti United, für Toyota und für Supercars ... Ich kann immer noch nicht glauben, wie gut er aussieht! Das Programm läuft jetzt auf Hochtouren und wird definitiv nicht langsamer werden. Wir können es kaum erwarten, dass der GR Supra auf die Strecke geht und seine ersten Runden dreht, aber auch, dass die Fans ihn aus nächster Nähe sehen können, und zwar an einem perfekten Ort: Bathurst! Wir haben dieses Jahr noch einige große Rennen vor uns, die wir gewinnen wollen, aber ich kann nicht umhin, auch an 2026 zu denken.»

Brad Jones, Teambesitzer von Brad Jones Racing, sagte: «Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team von Toyota und WAU zu dem, was sie in den letzten 12 Monaten erreicht haben. Es war unglaublich, mitzuerleben, wie ein Konzept zur Realität wurde, und noch lohnender, an dieser Reise beteiligt gewesen zu sein. Dies ist ein Meilenstein, und wir sind stolz darauf, dass BJR daran beteiligt ist. Die enge Zusammenarbeit mit Toyota und Walkinshaw war für unser Team eine äußerst wertvolle Erfahrung. Und was sie bisher geleistet haben, ist einfach außergewöhnlich. Es ist noch ein langer Weg, bis wir nächstes Jahr an den Start gehen. Aber in dieser nächsten Phase beginnt der eigentliche Spaß. Der Bau unseres ersten Supra ist in vollem Gange, und ich kann es kaum erwarten, das Ergebnis zu sehen.»

Toyota hat sich verpflichtet, mindestens für die nächsten fünf Jahre an der Supercars-Meisterschaft teilzunehmen.

Das Programm baut auf dem beliebten Markenpokal TOYOTA GAZOO Racing Australia (TGRA) GR CUP auf, bei dem in den letzten zehn Jahren über 30 Toyota 86/GR86 als Support-Kategorie für ausgewählte Runden der Supercars Championship an den Start gingen und ambitionierten Profi-Rennfahrern die Möglichkeit boten, ihre Karriere in einer erschwinglichen Grassroots-Kategorie zu beginnen.

Nach seiner Enthüllung in Sydney wird der GR Supra Supercar sein öffentliches Debüt am Mount Panorama Circuit geben, wo er im Rahmen des diesjährigen Repco Bathurst 1000 im Oktober der Öffentlichkeit vorgestellt wird und Demonstrationsrunden absolviert. Weitere Aktivitäten sind für die verbleibenden Runden der Supercars-Meisterschaft 2025 geplant.

Das Supercar-Testprogramm von Toyota wird in Kürze auf Rennstrecken in ganz Australien beginnen und in wichtige Windkanal- und AVL-Dyno-Bewertungen münden, während die Parität in Vorbereitung auf die Eröffnungsrunde der Supercars-Meisterschaft im Februar 2026 finalisiert wird.