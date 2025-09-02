Dörr im McLaren mit Tagesbestzeit am Red Bull Ring

Ben Dörr fuhr in der Nachmittagssitzung des DTM-Tests auf dem Red Bull Ring die schnellste Rundenzeit. Die Zeit des McLaren-Fahrers war zudem die schnellste Rundenzeit des gesamten Tages.

Zwölf DTM-Fahrer nahmen am GP-Elite Trackday auf dem Red Bull Ring teil, um sich auf das anstehende Rennwochenende auf dem GP-Kurs in der Steiermark vorzubereiten. In der Nachmittagssitzung hatten die Fahrer rund vier Stunden Fahrzeit, um sich auf das Event auf dem Kurs in Spielberg einzustellen. Am Vormittag setzte Gilles Magnus im Aston Martin die schnellste Runde.

In der Nachmittagssitzung zeigte Ben Dörr seine Qualitäten und fuhr im McLaren 720S GT3 die schnellste Runde. Der Dörr Motorsport-Pilot umrundete den Kurs in 1:27.986 Minuten. Damit fuhr der McLaren-Junior die schnellste Runde des Testtags.

Rang zwei sicherte sich Gilles Magnus im Comtoyou Racing Aston Martin. 0,067 Sekunden fehlten dem Belgier am Nachmittag auf die schnellste Runde von Dörr.

Thierry Vermeulen fuhr im Emil Frey Racing Ferrari in der zweiten Sitzung die drittschnellste Runde.

Für eine Überraschung sorgte Guilherme Moura de Oliveira, der am Wochenende mit Dörr Motorsport auf dem Salzburgring im ADAC GT Masters debütieren wird, als er im McLaren 720S GT3 die viertschnellste Runde fuhr und schneller war als DTM-Stammfahrer Timo Glock.

Ergebnis DTM Test Red Bull Ring Nachmittagssitzung (Top 10):

1. Ben Dörr – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3

2. Gilles Magnus – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

3. Thierry Vermeulen – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

4. Guilherme Moura de Oliveira - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

5. Marco Wittmann – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

6. Jordan Pepper – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

7. Nicolas Baert – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

8. Fabio Scherer – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

9. Tom Kalender – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

10. Lucas Auer – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

Wenn ihr das Rennwochenende der DTM in der Steiermark besuchen wollt, dann habt ihr beim SPEEDWEEK-Gewinnspiel die Möglichkeit, zwei Karten zu gewinnen!