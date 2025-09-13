BMW-Star Marco Wittmann auf Pole-Position
Marco Wittmann im Schubert BMW
Erste Pole-Position für Marco Wittmann in der 2025er DTM-Saison. Der zweimalige DTM-Meister sicherte sich im BMW M4 GT3 von Schubert Motorsport den besten Startplatz. Wittmann umrundete den Kurs in 1:27.709 Minuten.
Auf Rang zwei fuhr René Rast im zweiten Schubert Motorsport BMW. 0,081 Sekunden fehlten dem dreimaligen Meister auf Wittmann.
Gilles Magnus komplettiert im Comtoyou Racing Aston Martin die Top 3-Positionen.
Ergebnis DTM Red Bull Ring Qualifying 1 (Top 10):
1. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
2. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
3. Gilles Magnus - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
4. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
5. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
6. Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
7. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
8. Ricardo Feller - Land-Motorsport - Audi R8 LMS GT3
9. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
10. Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3