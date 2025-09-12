Drastische Geldstrafen gegen Landgraf Motorsport

Gegen Landgraf Motorsport wurden nach dem ersten DTM-Training auf dem Red Bull Ring gleich zwei empfindliche Geldstrafen ausgesprochen. Eine nach einem unsportlichen Verhalten unter Freunden.

Gegen Landgraf Motorsport wurden nach dem ersten DTM-Training auf dem Red Bull Ring gleich zwei empfindliche Geldstrafen ausgesprochen. Insgesamt muss das Team 4.000 € direkt bezahlen, weitere 2.500 € wurden auf Bewährung ausgesprochen.

Aufgrund einer unsportlichen Geste von einem Teammitglied der Crew des Fahrzeugs von Lucas Auer wurde eine Geldstrafe von 2.500 € ausgesprochen - weitere 2.500 € wurden auf Bewährung bis zum Saisonende ausgesprochen.

Ein Teammitglied von des Fahrzeugs von Auer zeigte in der Boxengasse eine unsportliche Geste gegenüber Arjun Maini im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3. Weitere Untersuchungen ergaben, dass Maini und das Landgraf Motorsport-Teammitglied gute Freunde sind und es sich um einen Scherz zwischen den beiden handelte. Dennoch beschlossen die Sportkommissare angesichts der Aussagen und Fakten, dieses unsportliche Verhalten zu ahnden.

Eine weitere Geldstrafe über 1.500 € wurde gegenüber dem Mercedes-AMG-Team ausgesprochen, da ein Mitglied in der Boxengasse ohne den vorgeschriebenen Helm und feuerwesten Overall an das Fahrzeug von Tabellenführer Lucas Auer ging.