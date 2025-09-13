Das Samstagsrennen der DTM im TV und Livestream

Das DTM-Feld tritt auf dem traditionsreichen Red Bull Ring an. Die Trainingsergebnisse versprechen ein enges Teilnehmerfeld auf dem Kurs. SPEEDWEEK verrät euch, wie ihr das 13. Saisonrennen verfolgen könnt.

Endlich steht das siebte Rennwochenende der DTM-Saison 2025 an! Deutschlands bekannteste Rennserie startet auf dem legendären Red Bull Ring. Am Freitag fanden bereits die beiden Trainingssitzungen statt. Porsche-Youngster Morris Schuring fuhr im ersten Training die Bestzeit. René Rast setzte in der zweiten Sitzung die Bestzeit.

Am heutigen Samstag wird es zum ersten Mal richtig ernst: Neben dem ersten Qualifying findet auch der erste Wertungslauf in der Steiermark statt.

Um 09:10 Uhr startet das erste Qualifying in der Eifel, während um 13:30 Uhr die Startampel für den ersten Wertungslauf auf Grün geschaltet wird.

Wie gewohnt kann das Rennen im deutschen Free-TV Live auf ProSieben verfolgt werden. Die Übertragung vom Nürburgring beginnt um 12:55 Uhr.

Die ProSieben-Übertragung kann zudem auf ran.de sowie auf Joyn gestreamt werden. Zudem wird dort auch ab 09:00 Uhr das Qualifying Live gezeigt.

Ebenfalls alle Sitzungen werden auf dem YouTube-Account der DTM gezeigt. Dort ist die Übertragung allerdings mit englischen Kommentar verfügbar. Viele Fans, die den polarisierenden ProSieben-Kommentator Eddie Mielke nicht hören möchten, verfolgen dort das Rennen.

Auch auf ServusTV ist das Rennen in Österreich im TV verfolgbar. Das Rennen wird um 13:30 Uhr Live übertragen.