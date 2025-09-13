Das Samstagsrennen der DTM im TV und Livestream
René Rast am Freite der Schnellste
Endlich steht das siebte Rennwochenende der DTM-Saison 2025 an! Deutschlands bekannteste Rennserie startet auf dem legendären Red Bull Ring. Am Freitag fanden bereits die beiden Trainingssitzungen statt. Porsche-Youngster Morris Schuring fuhr im ersten Training die Bestzeit. René Rast setzte in der zweiten Sitzung die Bestzeit.
Am heutigen Samstag wird es zum ersten Mal richtig ernst: Neben dem ersten Qualifying findet auch der erste Wertungslauf in der Steiermark statt.
Um 09:10 Uhr startet das erste Qualifying in der Eifel, während um 13:30 Uhr die Startampel für den ersten Wertungslauf auf Grün geschaltet wird.
Wie gewohnt kann das Rennen im deutschen Free-TV Live auf ProSieben verfolgt werden. Die Übertragung vom Nürburgring beginnt um 12:55 Uhr.
Die ProSieben-Übertragung kann zudem auf ran.de sowie auf Joyn gestreamt werden. Zudem wird dort auch ab 09:00 Uhr das Qualifying Live gezeigt.
Ebenfalls alle Sitzungen werden auf dem YouTube-Account der DTM gezeigt. Dort ist die Übertragung allerdings mit englischen Kommentar verfügbar. Viele Fans, die den polarisierenden ProSieben-Kommentator Eddie Mielke nicht hören möchten, verfolgen dort das Rennen.
Auch auf ServusTV ist das Rennen in Österreich im TV verfolgbar. Das Rennen wird um 13:30 Uhr Live übertragen.