BMW muss am Sonntag in Spielberg zuladen

Von Jonas Plümer
Mehr Gewicht für BMW am Sonntag
© DTM

Mehr Gewicht für BMW am Sonntag

Zum Sonntagsrennen der DTM auf dem Red Bull Ring muss BMW Gewicht zuladen. Doppelsieg am Samstag. Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche dürfen Zusatzgewicht ausladen.
Zum Sonntag der DTM auf dem Red Bull Ring erhöht die Technikkommission der SRO das Mindestgewicht des BMW M4 GT3 erneut. Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche dürfen Gewicht ausladen.

Nach dem Doppelsieg am Samstag muss der BMW M4 GT3 um 15 Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.350 Kilogramm.

Der Lamborghini Huracán GT3 darf nach einem schwierigen Samstag zehn Kilogramm ausladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.325 Kilogramm.

Ebenfalls um zehn Kilogramm darf der Mercedes-AMG GT3 ausladen. Das Mindestgewicht des Fahrzeugs wird am Sonntag 1.325 Kilogramm betragen.

Und auch der Porsche 911 GT3 R darf weitere zehn Kilogramm BoP-Gewicht ausladen. Das Mindestgewicht des 911ers wird am Sonntag 1.300 Kilogramm betragen.

