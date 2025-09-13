Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Bagnaia sieht Licht am Ende des Tunnels

Große Änderungen in der Fahrzeugeinstufung

Von Jonas Plümer
Aston Martin mit mehr Gewicht und weniger Leistung
© DTM

Vor dem ersten DTM-Rennen auf dem Red Bull Ring wurde die BoP auf den Kopf gestellt. Fast jeder Hersteller erhält eine neue Balance of Performance-Einstufung vor dem Wettstreit in der Steiermark.
Aston Martin, Audi, BMW und Ferrari werden vor dem ersten DTM-Rennen eingebremst. Ford, Lamborghini und Porsche erhalten eine bessere Einstufung.

Der Aston Martin Vantage GT3 muss satte 20 Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.320 Kilogramm. Zudem wird der maximale Ladedruck um 0,03 bar reduziert, womit die Motorleistung sinkt.

Um zehn Kilogramm muss der Audi R8 LMS GT3 zuladen. Das Mindestgewicht des Audi beträgt nun 1.310 Kilogramm.

Auch um 20 Kilogramm muss der BMW M4 GT3 zuladen. Mit einem Mindestgewicht von 1.335 Kilogramm muss der bayrische Sportwagen an den Start gehen. Zudem wird der Ladedruck um 0,05 bar reduziert.

Und auch der Ferrari 296 GT3 muss um 20 Kilogramm zuladen. Der italienische Sportwagen muss mit mindestens 1.335 Kilogramm an den Start gehen. Auch der Ladedruck des Ferrari wird um 0,05 bar gesenkt.

Ausladen darf der Ford Mustang GT3. Das Mindestgewicht sinkt um fünf Kilogramm auf 1.305 Kilogramm.

Ebenfalls um fünf Kilogramm darf der Lamborghini Huracán GT3 ausladen. Mit 1.335 Kilogramm geht das Fahrzeug an den Start.

Der Porsche 911 GT3 R lädt zehn Kilogramm Gewicht aus. Mit einem Mindestgewicht von 1.310 Kilogramm geht der 911er an den Start.

