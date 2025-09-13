Nicht eingeschalteter Feuerlöscher: Strafe gegen Dörr

Der Feuerlöscher am Auto von Glock war nicht aktiviert

Da am McLaren von Timo Glock im ersten DTM-Qualifying der Feuerlöscher nicht eingeschaltet war, muss Dörr Motorsport eine Geldstrafe zahlen. Am Freitag brannte das Fahrzeug nach einem Defekt noch.

Geldstrafe gegen Dörr Motorsport nach dem ersten DTM-Qualifying auf dem Red Bull Ring. Der McLaren-Rennstall muss 3.000 € Strafe zahlen.

Nach dem Zeittraining stellten die technischen Kommissare fest, dass der Feuerlöscher des McLaren mit der Startnummer #16 nicht eingeschaltet war. Somit wurde die Geldstrafe gegen das Team ausgesprochen.

Die Strafe ist fast schon ironisch, da das Fahrzeug im zweiten Training am Freitag Feuer fing und gelöscht werden musste. Glock stellte das Fahrzeug im zweiten Training auf der Strecke ab und löste somit eine Unterbrechung aus.