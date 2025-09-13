Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Bagnaia sieht Licht am Ende des Tunnels

Nicht eingeschalteter Feuerlöscher: Strafe gegen Dörr

Von Jonas Plümer
Der Feuerlöscher am Auto von Glock war nicht aktiviert
© DTM

Der Feuerlöscher am Auto von Glock war nicht aktiviert

Da am McLaren von Timo Glock im ersten DTM-Qualifying der Feuerlöscher nicht eingeschaltet war, muss Dörr Motorsport eine Geldstrafe zahlen. Am Freitag brannte das Fahrzeug nach einem Defekt noch.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Geldstrafe gegen Dörr Motorsport nach dem ersten DTM-Qualifying auf dem Red Bull Ring. Der McLaren-Rennstall muss 3.000 € Strafe zahlen.

Nach dem Zeittraining stellten die technischen Kommissare fest, dass der Feuerlöscher des McLaren mit der Startnummer #16 nicht eingeschaltet war. Somit wurde die Geldstrafe gegen das Team ausgesprochen.

Die Strafe ist fast schon ironisch, da das Fahrzeug im zweiten Training am Freitag Feuer fing und gelöscht werden musste. Glock stellte das Fahrzeug im zweiten Training auf der Strecke ab und löste somit eine Unterbrechung aus.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 12.09., 23:25, Motorvision TV
    Legends Cars National Championship
  • Fr. 12.09., 23:50, Das Erste
    Sportschau
  • Sa. 13.09., 00:35, Motorvision TV
    Rallye: World Rally-Raid Championship
  • Sa. 13.09., 00:45, Hamburg 1
    car port
  • Sa. 13.09., 01:00, SPORT1+
    NASCAR Cup Series
  • Sa. 13.09., 02:00, ORF Sport+
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Sa. 13.09., 02:55, Spiegel TV Wissen
    Ultimate Processes
  • Sa. 13.09., 03:15, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Sa. 13.09., 03:40, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Sa. 13.09., 03:40, Spiegel TV Wissen
    Ultimate Processes
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C1309054512 | 5