DTM Red Bull Ring: Sieg und Tabellenführung für Rast

René Rast gewinnt das erste DTM-Rennen auf dem Red Bull Ring nach einer verrückten letzten Rennrunde. Der BMW-Star übernimmt damit erstmals dieses Jahr die Tabellenführung.

Dritter Saisonsieg für den dreimaligen DTM-Titelträger René Rast auf dem Red Bull Ring. Der Schubert Motorsport-Pilot siegt vom zweiten Startplatz in der Steiermark. Der BMW-Pilot übernimmt damit erstmals in diesem Jahr die Tabellenführung!

Rang zwei belegt Marco Wittmann im zweiten BMW von Schubert Motorsport. 3,564 Sekunden trennten die beiden BMW.

Thierry Vermeulen komplettiert die Podestränge im Emil Frey Racing Ferrari, nachdem Jack Aitken in der letzten Runde verunfallte.

Direkt am Start musste Timo Glock ausweichen und traf auf der Start-Ziel-Geraden einen Stryroporblock, welcher zerstört wurde. Der ehemalige Formel 1-Pilot steuerte daraufhin nach der ersten Runde die Box an, da er einen Reifenschaden vorne links erlitt.

Nach dem Reifenwechsel setzte der McLaren-Pilot die Fahrt fort.

In der letzten Runde flog Jack Aitken auf Rang zwei liegend am Ausgang der Würth Kurve ab und erreichte nicht das Ziel! Nach einem Fahrfehler verlor er die Kontrolle über seinen Ferrari in der drittletzten Kurve und schlug ein. Somit verlor der ehemalige Formel 1-Pilot aus Großbritannien die Tabellenführung, die er mit Rang zwei übernommen hatte.

Nach Zieldruchfahrt stellte Jules Gounon seinen WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 ab, nachdem das Fahrzeug mit einem technischen Defekt Feuer gefangen hatte.

Ergebnis DTM Red Bull Ring Rennen 1 (Top 10):

1. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

2. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

3. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

4. Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

5. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

6. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

7. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

8. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

9. Gilles Magnus - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

10. Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3