Ayhancan Güven DTM-Meister 2025 nach Thriller!

Ein wahrer DTM-Thriller in Hockenheim! Mit einem harten Manöver in der letzten Runde in der Sachskurve sichert sich Ayhancan Güven den Rennsieg im letzten DTM-Rennen des Jahres und damit den Titel!

Ayhancan Güven ist DTM-Meister 2025! In einem unfassbaren Manöver sicherte sich der Türke mit einem harten Manöver in der letzten Runde in der Sachskurve den Rennsieg und den Titelgewinn. Die Rennleitung untersuchte den Zwischenfall, sprach aber keine Strafe aus. Ayhancan Güven ist damit der erste türkische DTM-Meister und sorgt für den ersten Porsche-Titel seit Thomas Preining 2023. Im Saisonverlauf konnte Güven fünf Siege feiern, so viele wie kein anderer Pilot!

Rang zwei belegt Marco Wittmann, welcher in der letzten Runde in der Sachskurve von Güven überrumpelt wurde. Nur 0,169 Sekunden fehlten dem BMW-Star am Rennende auf den DTM-Champion.

Maro Engel komplettiert im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Podestränge.

Für René Rast endete der Traum des vierten Titels in der Startrunde. In der Haarnadelkurve wurde der Schubert Motorsport-Pilot im Startgetümmel mehrfach getroffen. Der Deutsche wurde daraufhin von mehreren Fahrzeugen getroffen, so dass der BMW stark beschädigt wurde und das Fahrzeug abstellen musste. Das Safety Car wurde auf den Kurs gerufen. Für die Verursachung musste Gounon eine Penaly Lap absolvieren.

15 Minuten vor dem Rennende brach bei Gilles Magnus am Aston Martin auf einem starken zweiten Platz die Aufhängung hinten rechts. Das Aus für den Belgier. Um den Aston Martin zu bergen, wurde sechs Minuten vor Rennende das Safety Car auf den Kurs gerufen. Da Aitken und Pepper unter der gelben Flagge des Aston Martin überholten, bekommen beide drei Penalty Laps. Durch die Runden hinterm Safety Car wurde das Rennen um zwei Runden verlängert.

Da Jack Aitken und Jordan Pepper die Penalty Laps nicht antraten, nahm Renndirektor Sven Stoppe die beiden Fahrer mit der Schwarzen Flagge aus dem Rennen.

Ergebnis DTM Hockenheim Rennen 2 (Top 10):

1. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

3. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

4. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

5. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

6. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

7. Mirko Bortolotti - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3

8. Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

9. Ricardo Feller - Land-Motorsport - Audi R8 LMS GT3

10. Maximilian Paul - Paul Motorsport - Lamborghini Huracán GT3