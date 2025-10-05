Pirelli entwickelt eigenen DTM-Reifen für 2026

Pirelli bleibt 2026 exklusiver Reifenpartner der DTM und des ADAC GT Masters. Der italienische Reifenhersteller entwickelt für die bekannteste deutsche Rennserie einen eigenen speziellen DTM-Reifen.

Pirelli bleibt auch weiterhin exklusiver Reifenpartner der DTM. Der italienische Reifenhersteller, derzeit auch alleiniger Reifenlieferant für die F1 sowie ab 2027 für die MotoGP, erhielt den Zuschlag in einem transparenten und diskriminierungsfreien Ausschreibungsverfahren. Ab der Saison 2026 wird Pirelli sein Motorsport-Know-how noch umfassender einbringen und die DTM mit Reifen beliefern, die exklusiv für die Serie entwickelt wurden.

Die DTM-Reifen werden ab dem nächsten Jahr «Made in Germany» sein und im Technologie-Hub in Breuberg in Hessen entwickelt und produziert.

Pirelli intensiviert sein Engagement in der DTM allerdings nicht nur auf technischer Ebene. Durch die engere Einbindung der Serie in die eigenen Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie in internationale digitale Kanäle sorgt der Reifenhersteller für eine deutlich höhere Sichtbarkeit der DTM.

«Die DTM ist die GT- und Tourenwagenserie mit der weltweit höchsten Leistungsdichte und stellt besondere Anforderungen an die Reifen. Darauf reagieren wir mit maßgeschneiderten Reifen von Pirelli. Der neue Reifen für die DTM sorgt zudem für einen fairen Wettbewerb und dient als ein wirksames Mittel zur Durchsetzung der Testbeschränkungen in der Serie. Die Einführung des Exklusivreifens ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung der DTM. Wir freuen uns, diesen Schritt gemeinsam mit Pirelli zu gehen», sagt ADAC-Motorsportdirektor Thomas Voss.

«Die Entscheidung des ADAC unterstreicht die hohe Qualität unserer Reifen und die hervorragende Arbeit unseres Teams. Die DTM kann weiterhin auf die Top-Performance der Reifen und zuverlässige Unterstützung an der Rennstrecke zählen. Die Reifenproduktion in Deutschland bedeutet für die Serie zweifellos einen großen Gewinn», kommentierte Mario Isola, Direktor von Pirelli Motorsport. «Pirelli und die DTM werden ihren gemeinsamen Weg fortsetzen und bestätigen damit den Erfolg der 2023 begonnenen Partnerschaft. Das erfüllt uns mit großem Stolz und bringt zugleich Verantwortung mit sich. Wir werden eine der renommiertesten und professionellsten Meisterschaften der Welt weiterhin mit maßgeschneiderten technologischen Lösungen unterstützen. Diese Partnerschaft stellt eine bedeutende Verpflichtung dar, aber auch eine wertvolle Chance für weiteres Wachstum unseres Teams.»

Die Partnerschaft mit der DTM umfasst die Entwicklung einer exklusiven Reifenserie für die DTM. Sie zeichnet sich durch innovative Verfahren und Materialien aus, die auf das spezifische Rennformat und die wachsende Wettbewerbsfähigkeit der Serie zugeschnitten sind. Diese neuen Reifen, die ab der nächsten Saison zum Einsatz kommen, sind mit der neuesten RFID-Technologie zur Nachverfolgung ausgestattet. Produziert werden sie im Pirelli Werk im hessischen Breuberg, einem der modernsten der 18 Produktionsstandorte des Konzerns weltweit. Die Anlage verfügt über eine hochmoderne Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die in direkter Verbindung mit der Unternehmenszentrale und weiteren globalen Forschungszentren arbeitet.

Neben der DTM wird Pirelli in den kommenden Jahren auch das ADAC GT Masters mit Reifen beliefern. Die Produktlinien für das GT Masters folgen einem eigenen, unabhängigen Entwicklungspfad und sichern dabei die Kontinuität mit der weltweiten GT-Plattform. Das ADAC GT Masters setzt weiterhin auf die zur Saison 2025 eingeführte Reifengeneration P Zero DHG. Pirelli ist seit 2015 Reifenpartner des ADAC GT Masters.