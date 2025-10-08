Neue DTM-Rahmenserie: BMW M2 Cup kehrt 2026 zurück

DTM-Fans können sich 2026 auf noch mehr Markenpokalaction freuen. Der ADAC schreibt 2026 einen neuen BMW M2 Cup aus, welcher insgesamt sechsmal im DTM-Programm antreten wird.

Nachwuchstalente können sich ab dem kommenden Jahr in einer neuen Einsteigerserie im Rahmen der DTM präsentieren: Der ADAC bringt 2026 den BMW M2 Cup wieder auf die Strecke. Gefahren wird in der Serie mit dem neuen BMW M2 Racing, der 2026 sein Debüt auf der Rennstrecke gibt. Fünf Events sind für die Saison 2026 geplant, alle im Rahmen der reichweitenstarken DTM. Saisonstart für den Cup ist vom 19. bis 21. Juni auf dem Dekra Lausitzring. Alle Rennen des BMW M2 Cup werden live und kostenlos bei Joyn übertragen. Der BMW M2 Cup wird Teil des Road to DTM-Programms des ADAC, das junge Talente durchgängig vom Kartsport bis in die DTM fördert.

Nach dem Saisonstart steht für die Teilnehmer auf dem Norisring (3. bis 5. Juli) in Nürnberg ein Saisonhighlight an. Die weiteren Stationen führen den BMW M2 Cup über den Nürburgring (14. bis 16. August) und an den Sachsenring (11. bis 13. September), das Finale wird auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg (09. bis 11. Oktober) ausgetragen.

Im BMW M2 Cup 2026 werden alle Fahrzeuge von Rennteams eingesetzt, nicht wie in der Vergangenheit im Zentraleinsatz. Mit einem Fahrer pro Fahrzeug bestreitet die Nachwuchsserie an jedem Rennwochenende zwei freie Trainings, ein Qualifying und zwei 25-minütige Sprintrennen. Auf die jungen Talente wartet bei Gewinn der Meisterschaft ein umfangreiches Förderpaket, ebenfalls im Rahmen der Road to DTM des ADAC.

Der neue BMW M2 Racing bringt mit dem Reihen-4-Zylinder-Motor mit M TwinPower Turbo Technologie eine Leistung von 230 kW / 313 PS auf die Rennstrecke und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 270 km/h. Die Basis bildet das Chassis der aktuellen M2-Generation, das mit zahlreichen Rennsport-Komponenten ausgebaut wird. Die Modelle des BMW M2 Racing kosten in der Basisausstattung in der EU 98.000 Euro netto und werden über ausgewählte BMW M Motorsporthändler vertrieben.

«Der BMW M2 Cup ist die optimale Serie für den Motorsport-Einsteiger und auf der DTM-Plattform ein Sprungbrett in die höheren Klassen. Wir freuen uns, dass wir dem Nachwuchs mit einem attraktiven Rennfahrzeug einen Start in ihre Motorsportkarriere in einer sportlich attraktiven Serie ermöglichen können», sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

Franciscus van Meel, CEO der BMW M GmbH ergänzt: «Wir freuen uns sehr, dass der ADAC in der Saison 2026 den BMW M2 Cup ausrichten möchte. Der Markenpokal hat in der Vergangenheit immer für spektakuläre Rennaction gesorgt, und wir können es kaum erwarten, dass er mit unserem neuen Einsteigerfahrzeug wiederbelebt wird. Mit dem BMW M2 Racing führen wir eine stolze Tradition fort. Wie seine Vorgänger wird er das Einstiegssegment neu definieren. Er ist erschwinglich, leistungsstark, wartungsfreundlich und kosteneffizient mit M typischer Präzision und Fahrbarkeit – ideale Voraussetzungen für den BMW M2 Cup.»

Weitere Informationen über den BMW M2 Racing hat SPEEDWEEK für euch zusammengefasst.

Vorläufiger Rennkalender BMW M2 Cup 2026:

19. – 21.06.2026 Dekra Lausitzring

03. – 05.07.2026 Norisring

14. – 16.08.2026 Nürburgring

11. – 13.09.2026 Sachsenring

09. – 11.10.2026 Hockenheimring