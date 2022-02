Franz Zorn mit F1-Weltmeister Verstappen auf dem Eis

Franz Zorn in rasanten Schräglagen auf Eis ist nichts Außergewöhnliches, der Eisspeedway-Vizeweltmeister von 2000 hat schon viel erlebt. Mit einem Formel-1-Weltmeister hatte er sich aber noch nie gemessen.

Red Bull und Franz Zorn passen zusammen. Schon in so manches spektakuläre Projekt war der Österreicher eingebunden, MotoGP-Star Marc Márquez half er bei dessen Showrun auf der «Streif» in Kitzbühel. 2011 wurde Zorn über Red Bull von einem TV-Team während der WM-Saison begleitet und es entstand eine beeindruckende Doku. In so manchem Duell, unter anderem gegen ein Rallye-Auto, stand Zorn bereits seinen Mann.

Das neueste Projekt führte Zorn nach Zell am See, wo auf dem Areal des Flughafens das «GP Ice Race» mit viel Prominenz aus der Rennsport-Szene stattfand. Der Salzburger traf bei diesem Motorsport-Event auf einen ganz besonderen Gegner: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wagte sich mit Zorn aufs Eis! «Es hat bis spät in die Nacht gedauert, um die besten Bilder für einen einzigartigen Showrun zu produzieren», berichtete Frankie.

«Ich habe Rennen gesehen und bin froh, dass ich nicht auf dem Bike sitze. Ich bin glücklich, dass ich auf vier Rädern unterwegs bin. Aber ich habe enormen Respekt davor, was die Jungs auf den Motorrädern da machen – denn das ist absolut verrückt», äußerte sich Verstappen auf seinem YouTube-Kanal über Eisspeedway.

Herausgekommen ist nach zwei Drehtagen in Zell am See ein Clip mit absolut spektakulären Aufnahmen und beeindruckenden Bildern. «Wir sind alle sehr stolz auf diesen einzigartigen Erfolg», meinte Zorn.



Neben Zorn und Verstappen war auch Rallye-Routinier Raimund Baumschlager mit seinem Sokda Fabia WRC dabei und wetzte übers Flughafen-Areal. Die Bilder des actionreichen Showruns werden in einigen Tagen auf Red Bull TV zu sehen sein.