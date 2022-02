Max Verstappen: Eis-Duell mit Baumschlager und Zorn 03.02.2022 - 17:47 Von Gino Bosisio

© Red Bull Content Pool Eiskaltes Treffen: Max Verstappen und Franz «Franky» Zorn © Red Bull Content Pool Das Duo gab auf der Eispiste Gas © Red Bull Content Pool Der Action-Dreh lieferte spektakuläre Bilder

Im Zuge seines Auftritts in Zell am See lieferte sich Formel 1-Weltmeister Max Verstappen auch ein Duell mit den Eis-Spezialisten Franz «Franky» Zorn und Raimund «Mundl» Baumschlager.