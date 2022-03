Russland-Cup: Solyannikov triumphiert ungeschlagen

Der Russland-Cup 2022 im Eisspeedway ist entschieden: Ex-Europameister Dmitry Solyannikov blieb in allen vier Rennen ungeschlagen und sackte die prestigeträchtige Trophäe ein.

Dmitry Solyannikov hat den Russland-Cup 2022 in beeindruckender Weise dominiert. Der ehemalige Europameister gewann bereits Anfang Februar, noch vor Kriegsbeginn in der Ukraine, die ersten beiden Rennen in Shadrinsk ungeschlagen und führte die Gesamtwertung nach zwei Rennen mit 30 Punkten an. Am vergangenen Wochenende wurden in Vyatskie Polyany, 1000 km östlich der russischen Hauptstadt Moskau, die Rennen Nummer 3 und 4 ausgetragen.

Solyannikov war wie schon in den ersten beiden Rennen nicht zu schlagen und gewann in Vyatskie Polyany zweimal mit Maximum. Solyannikov, der die Teilnahme an der WM-Qualifikation denkbar knapp verpasst hatte, gab in 20 Läufen in vier Events keinen einzigen Zähler ab!

Igor Saidullin konnte nach einem zweiten Platz mit 14 Punkten im ersten Rennen in Vyatskie Polyany sogar den fünften Platz am zweiten Renntag verkraften, ohne seinen zweiten Gesamtrang zu gefährden. Den dritten Gesamtrang im Wettbewerb sicherte sich Vasily Nesytykh, der nach den ersten beiden Rennen noch punktgleich mit Nikita Toloknov auf dem dritten Gesamtrang gelegen hatte. Toloknov verpasste die beiden letzten Rennen um den Russland-Cup, nachdem er beim ersten WM-Finale in Togliatti in einen fürchterlichen Sturz verwickelt war, bei dem er viel Blut verlor.

Ergebnisse Russland-Cup 2022:

1. Dmitry Solyannikov, 60 Punkte

2. Igor Saydullin 51

3. Vasily Nesytykh 45

4. Artyom Burmistrov 44

5. Evgenyi Sharov 44

6. Vladimir Fadeev 37

7. Matvey Volkov 31

8. Ivan Bolshakov 25

9. Nikita Toloknov 21

10. Ivan Khuzhin 19

11. Daniil Federov 15

12. Savely Vedyanov 14

13. Daniil Lushnikov 13

14. Ilya Krivonoshko 12

15. Andrey Anisimov 10

16. Simon Svitek 9

17. Mikhail Gorshkov 8

18. Vladislav Martyanov 6

19. Daniil Komkin 5

20. Alexander Fesenko 3

21. Ruslan Pivovarov 1

22. Daniil Demidenko 0