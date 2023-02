Russische Meisterschaft: Nikita Bogdanov ist Champion

Nach seinem Maximumsieg im neunten Rennen zur Russischen Eisspeedway-Meisterschaft, hat Nikita Bogdanov auch beim Showdown in Krasnogorsk nichts anbrennen lassen.

In Krasnogorsk, vor den Toren der russischen Hauptstadt Moskau, fanden die entscheidenden Rennen zur nationalen Meisterschaft statt. Mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg konnte der Gesamtführende Nikita Bogdanov im ersten Lauf des neunten Events die Weichen Richtung Titel stellen. Spannender ging es im zweiten Lauf zu, als sich Bogdanovs Verfolger Igor Kononov und Dinar Valeev einen spannenden Zweikampf bis zur Ziellinie lieferten und Valeev sich erst auf den letzten Metern den Sieg schnappte.

Im fünften Lauf fiel bereits eine Vorentscheidung um den Tagessieg, als Bogdanov nach einem sehenswerten Kampf Valeev und auch Daniil Ivanov, der zunächst geführt hatte, bezwingen konnte. Bogdanov blieb im Rennverlauf ungeschlagen und siegte mit Maximum vor Valeev, dessen Rückstand in der Gesamtwertung damit vor der letzten Veranstaltung sieben Zähler betrug. Igor Kononov wurde nur Sechster und hatte sich mit dem Rückstand von zwölf Zählern endgültig aus dem Titelkampf verabschiedet.

Am zweiten Renntag in Krasnogorsk ließ Bogdanov seinen Verfolgern nicht den Hauch einer Chance und gewann seine Läufe allesamt. Mit weiteren 15 Punkten auf der Habenseite schloss er die Meisterschaft mit 141 ab und wurde souverän Russischer Champion. Dinar Valeev gab im Rennen vier Zähler ab und verpasste zum zweiten Mal in der laufenden Meisterschaft das Podium. Dennoch reichte es für Valeev zum Vizetitel vor Igor Kononov.

Ein starkes Comeback gab Dmitry Khomitsevich, der die letzten drei Rennen verletzungsbedingt verpasst hatte und in Krasnogorsk mit zweimal zwölf Punkten ins Geschehen zurückkehrte. Der Ex-Weltmeister konnte die Meisterschaft trotz drei verpasster Rennen in den Top-Ten abschließen.

Ergebnisse Russische Meisterschaft Krasnogorsk:



Tag 1:

1. Nikita Bogdanov, 15 Punkte

2. Dinar Valeev, 14

3. Daniil Ivanov, 12

4. Dmitry Khomitsevich, 12

5. Dmity Solyannikov, 11

6. Igor Kononov, 11

7. Vasily Nesytykh, 8

8. Vladimir Fadeev, 7

9. Sergey Makarov, 6

10. Nikita Toloknov, 6

11. Matvey Volkov, 6

12. Igor Saidullin, 5

13. Ivan Bolshakov, 4

14. Artem Burmistrov, 2

15. Ivan Khuzhin, 1

16. Simon Svitek, 0

Tag 2:

1. Nikita Bogdanov, 15 Punkte

2. Daniil Ivanov, 13

3. Igor Kononov, 12

4. Dmitr Khomitsevich, 12

5. Dmitry Solyannikov, 11

6. Dinar Valeev, 11

7. Vasily Nesytykh, 9

8. Nikita Toloknov, 8

9. Vladimir Fadeev, 7

10. Artem Burmistrov, 5

11. Matvey Volkov, 5

12. Igor Saidullin, 4

13. Sergey Makarov, 3

14. Simon Svitek, 2

15. Ivan Bolshakov, 2

16. Ivan Khuzhin, 1

Endstand nach 10 Rennen:

1. Nikita Bogdanov, 141 Punkte

2. Dinar Valeev, 130

3. Igor Kononov, 126

4. Daniil Ivanov, 115

5. Dmitry Solyannikov, 106

6. Nikita Toloknov, 86

7. Vasily Nesytykh, 78

8. Matvey Volkov, 70

9. Dmitry Khomitsevich, 67

10. Vladimir Fadeev, 51

11. Artem Burmistrov, 44

12 Ivan Khuzhin, 34

13. Sergey Makarov, 31

14. Dmitry Bulankin, 28

15. Igor Saidullin, 28

16. Ivan Bolshakov, 27

17. Nikita Tarasov, 24

18. Simon Svitek, 7