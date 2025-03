Inzell: Ab jetzt beginnt der Kampf um den WM-Titel

Die nationalen Meisterschaften und der EM-Titel sind in der Eisspeedwaysaison 2025 vergeben, doch der größte Titel der WM 2025 steht noch aus. Der jetzt in Inzell beginnende Titelkampf ist offen wie lange nicht mehr.

Gute Nachricht für alle, die an diesem Wochenende beim Eisspeedway in Inzell nicht live im Stadion vor Ort sein können, da der Samstag bereits restlos ausverkauft ist. Lediglich für den Sonntag sind noch vereinzelte Stehplatzkarten verfügbar. Aber es ist auch in diesem Jahr über FIM-Moto.tv (https://fim-moto.tv/ice_speedway) wieder ein Livestream verfügbar (8,90 Euro pro Event oder 14,90 € für beide).

Sportlich versprechen die Grands Prix Hochspannung, denn Titelverteidiger Martin Haarahiltunen, der den vierten Titelgewinn in Folge anpeilt, ist nach dem bisherigen Saisonverlauf keinesfalls als alleiniger Titelanwärter zu sehen. Vor allem sein Landsmann Niclas Svensson, sowie die Finnen Max Koivula und Heikki Huusko dürfen ebenso wie der frisch gekürte Europameister Lukas Hutla zum Kreis der Medaillenanwärter gezählt werden.

Aus deutscher Sicht haben auch Vizeweltmeister Max Niedermaier und Luca Bauer bewiesen, dass sie in der Weltelite mithalten können. Sie werden vor allem in Inzell mit den einheimischen Fans im Rücken alles daran setzen, ins Tagesfinale um die Big-Points für die WM-Wertung zu kommen.

Gute Punkte können zudem auch der Finne Aki Ala-Riihimäki, der mit seinem besonderen Fahrgestell im Vorjahr am Sonntag gewann, und der österreichische Publikumsliebling Franky Zorn fahren, so dass an beiden Tagen schon der Kampf um den Finaleinzug von Spannung geprägt sein dürfte.

Das WM-Event in Inzell startet bereits am heutigen Freitag mit dem Training der WM-Teilnehmer bei freiem Eintritt um 14 Uhr. Am Samstag öffnet die Max-Aicher-Arena um 15:30 Uhr ihre Pforten. Nach der Fahrerpräsentation um 16:30 Uhr wird das Rennen um 17 Uhr gestartet. Am Sonntag wird das Stadion um 12:30 Uhr geöffnet, Rennbeginn ist um 14 Uhr.

Nach dem Rennwochenende in Inzell fällt dann am 5. und 6. April im niederländischen Heerenveen die Entscheidung um den WM-Titel. SPEEDWEEK.com wird bei beiden Events vor Ort sein und berichten.

Zeitplan Eisspeedway-WM Inzell:

Freitag, 14.3.: 12 Uhr Kassenöffnung, 13.30 Uhr Stadionöffnung, 14 Uhr Trainingsbeginn (Eintritt frei).

Samstag, 15.3.: 10 Uhr Kassenöffnung, 14:30 Uhr Pitwalk,15.30 Uhr Stadionöffnung, 16:30 Uhr Fahrervorstellung, 17 Uhr Rennbeginn.

Sonntag, 16.3.: 10 Uhr Kassenöffnung, 11:30 Uhr Pitwalk, 12:30 Uhr Stadionöffnung, 13:30 Uhr Fahrervorstellung, 14 Uhr Rennbeginn.

Line-Up Eisspeedway WM-Finale 1/2 Inzell/D:

#81 Jimmy Olsén (S)

#800 Jasper Iwema (NL)

#212 Lukas Hutla (CZ)

#67 Heikki Huusko (FIN)

#48 Luca Bauer (D)

#38 Maximilian Niedermaier (D)

#24 Max Koivula (FIN)

#192 Niclas Svensson (S)

#199 Martin Haarahiltunen (S)

#125 Sebastian Reitsma (NL)

#719 Filip Jäger (S)

#66 Aki Ala-Riihimäki (FIN)

#16 Reinhard Greisl (D)

#100 Franz Zorn (A)

#88 Max Niedermaier (D)

#299 Martin Posch (A)

Res. #17 Franz Mayerbüchler (D)

Res. #18 Josef Kreuzberger (A)