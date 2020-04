Auch die ELMS baut den Kalender für 2020 komplett um

Neben der Sportwagen-WM (FIA WEC) stellt sich auch die European Le Mans Series (ELMS) für 2020 neu auf. Saisonstart ist nun im Juli in Le Castellet. Insgesamt sollen dieses Jahr fünf Rennen ausgetragen werden.

Das Jahr 2020 bringt aufgrund des Coronavirus große Herausforderungen für die ganze Welt und macht natürlich nicht vor dem Motorsport halt. Gerade erst hat die FIA WEC die Renntermine 2020 aktualisiert, folgen natürlich auch die beiden kleineren Schwester-Championate European Le Mans Series (ELMS) und Le Mans Cup. Diese starten Mitte Juli in die Saison 2020. Wobei sich auch hier die nun anvisierten Termine erneut ändern könnten, je nachdem wie sich die aktuelle Gesundheitssituation entwickelt.

Los gehen soll es mit den offiziellen Testfahrten in Le Castellet am 13./14. Juli. Danach folgt an gleicher Stelle auch das erste 4h-Rennen der Saison am 19. Juli. Lauf zwei ist auf den 9. August in Spa-Francorchamps terminiert und findet somit ein Wochenende vor dem Auftritt der FIA WEC in den belgischen Ardennen statt.

Weiter geht es am 29. August mit dem Rennen in Montmelo/Barcelona. Danach macht die ELMS eine kleine Pause, da am 19./20. September die 24 Stunden von Le Mans auf dem Programm stehen. Nach dem Klassiker in Westfrankreich startet die ELMS wieder in Monza (11. Oktober) und Portimão (1. November) durch.

«Der neue ELMS-Kalender für 2020 wird vier statt sieben Monate andauern. In diesem schwierigen Wirtschafts- und Gesundheitsklima haben wir uns für fünf statt sechs Rennen entschieden, um den Komfort unserer Wettbewerber zu gewährleisten. Natürlich unterliegt dieser neue Kalender neuen Änderungen in Abhängigkeit von der Lösung der Krise und unserer Fähigkeit, Rennen in den Ländern zu organisieren, die wir zu den oben genannten Terminen besuchen wollen. Wie jeder weiß, werden wir immer die Gesundheit unserer Wettbewerber, unseres Fahrerlagers und unserer Fans priorisieren», erklärt ELMS-Boss Gérard Neveu, der bekanntlich auch für die FIA WEC verantwortlich ist.

Auch der Le Mans Cup, für LMP3- und GT3-Boliden ist von den Änderungen betroffen. Auch hier findet der Saisonauftakt in Le Castellet statt. Das erste Rennen wird am 18. Juli ausgetragen werden.

SPEEDWEEK.com hat hier die neuen Daten für die ELMS 2020 und auch für den Le Mans Cup 2020 aufgeführt.