Das sind die neuen Renntermine 2020 für die FIA WEC

Start frei: Mit den 6 Stunden in Spa-Francorchamps will die FIA WEC im August wieder durchstarten

Das nächste Rennen der Sportwagen-WM (FIA WEC) findet am 15. August in Spa-Francorchamps statt. Danach folgen die 24 Stunden von Le Mans im September. Das Saisonfinale steigt im November in Bahrain.

Die weltweite Coronakrise hat nicht nur den Motorsport vor große Herausforderungen gestellt. Viele Rennen wurden abgesagt oder verlegt. Davon war natürlich auch die Sportwagen-WM (FIA WEC) betroffen. Nun haben die Serienverantwortlichen jedoch reagiert und einen umgebauten Kalender präsentiert. Demnach nimmt die aktuelle Saison 2019/20 am 15. August wieder Fahrt auf. Für dieses Datum sind die 6 Stunden von Spa-Francorchamps geplant.

Im Anschluss folgen dann die prestigeträchtigen 24 Stunden von Le Mans, die bereits vor einiger Zeit auf das Wochenende des 19./20. September gelegt wurden. Für den Klassiker an der Sarthe wurde gleichzeitig auch eine neue Startzeit bekannt. Losgehen soll es bereits um 14:30 Uhr. Das Saisonfinale findet schließlich am 21. November in Bahrain statt. Dieses Rennen ersetzt den abgesagten Lauf in Sebring, der am 20. März hätte ausgetragen werden sollen.

Die WEC hat jedoch gleich hinzu gesagt, dass dieser Kalender natürlich erneut geändert werden könnte, je nachdem wie sich die aktuelle Gesundheitssituation entwickelt, bzw. in Zusammenhang mit den Terminen anderer FIA Weltmeisterschaften.

«Die Entwicklung dieser globalen Gesundheitskrise hat uns keine andere Wahl gelassen. Es ist heute unmöglich, vor dem Sommer eine internationale Motorsportveranstaltung zu organisieren. Deshalb haben wir den Kalender entsprechend umgestellt und dabei die gleiche Anzahl von Veranstaltungen auf dem Plan gehalten», erklärt WEC-Boss Gérard Neveu.

Auch der Start der neuen Saison 2020/21 wurde nun verschoben. Dieser hätte eigentlich am Wochenende des 5. September in Silverstone stattfinden sollen. Die neue Saison wird aller Voraussicht nach jedoch nicht vor März 2021 losgehen. «Wir müssen uns auf einige große Veränderungen für die nächste Saison einstellen, da wir viele Parameter berücksichtigen müssen, beginnend mit den unvermeidlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die kommen werden», so Neveu weiter.

Hier nun die WEC-Termine 2019/20 auf einen Blick

1. September 2019 - Silverstone

6. Oktober 2019 - Fuji

10. November 2019 - Shanghai

14. Dezember 2019 - Bahrain

23. Februar 2020 - Austin

15. August 2020 - Spa-Francorchamps

19./20. September 2020 - 24h Le Mans

21. November 2020 - Bahrain