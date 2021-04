Motorrad-Pilot Mattia Pasini startet im LMP3-Prototyp

Beim Saisonauftakt der European Le Mans Series (ELMS) auf der Strecke in Montmeló wird auch Motorrad-Pilot Mattia Pasini mit von der Partie sein. Er sitzt in einem LMP3 vom polnischen Team Inter Europol Competition.

Interessanter Neuzugang für die European Le Mans Series (ELMS). Beim Saisonauftakt am 18. April auf dem «Circuit de Barcelona Catalunya» in Montmeló wird auch Mattia Pasini mit am Start stehen. Der aus dem Motorrad-Sport bekannte Pilot fährt einen LMP3 vom polnischen Team Inter Europol Competition. «Ich freue mich sehr, mein neues Abenteuer mit diesem Team zu beginnen», erklärt Pasini. «Ich erwarte, wettbewerbsfähig zu sein, Spaß zu haben und die ELMS zu genießen. Wir werden sehen, wie mein Debüt auf vier Rädern verlaufen wird.»

Der 35-Jährige teilt sich das Cockpit eines Ligier JS P320 mit seinem italienischen Landsmann Alessandro Bracalente und Julius Adomavicius aus Litauen. «Mit Alessandro, Julius und Mattia sind wir in allen Bereichen stark. Einer erfolgreichen Saison steht somit nichts entgegen», fügt Teammanager Sascha Fassbender an.

Wie erwähnt, bestreitet Pasini sein erstes Autorennen überhaupt. Bislang hat er im Motorrad-Sport auf sich aufmerksam gemacht und insgesamt zwölf GP-Siege eingefahren. Im Jahre 2012 startete er sogar für 14 Rennen in der Königsklasse MotoGP.

Die ELMS ist das kontinentale Pendant zur Sportwagen-WM (FIA WEC). Um den Gesamtsieg fahren die LMP2-Boliden. Zweitschnellste Klasse ist die LMP3, in der auch Pasini antritt. Dahinter folgt die GTE-Kategorie, in welcher mit Aston Martin, Ferrari und Porsche drei Marken vertreten sind. An dieser Stelle hat SPEEDWEEK.com einen Überblick zu den Prototypen-Klassen hinterlegt.