Le Mans, 1h: Yamaha und Honda an der Spitze

Die 43. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens in Le Mans wurde am Samstag pünktlich um 12 Uhr bei 17 Grad gestartet, nach einer Stunde liegt das Team YART an der Spitze des Endurance-WM-Felds.

Die EWC-Legende Dominique Méliand, lange Zeit Teamchef des Suzuki-Endurance-Teams, hatte nach seinem Rücktritt vergangenes Jahr in Sepang, die große Ehre das 37 Fahrer starke Langstrecken-WM-Fahrerfeld in die Einführungsrunde in Le Mans zu schicken. Beim Start des 24-Stunden-Rennens um 12 Uhr gelang es auch gleich Suzuki-Pilot Gregg Black perfekt vom Startplatz wegzukommen.

Nach nur einer Runde gelang es jedoch Mike di Meglio die neue Honda CBR 1000RR-R in Führung zu bringen. Der Franzose setzte sich in der Folge von seinen Gegnern ab und kontrollierte das Rennen an der Spitze. Das zuletzt in Sepang siegreiche Team YART hatte von der Pole-Position am Start kleine Probleme und fiel auf den sechsten Rang zurück, doch Niccolò Canepa zeigte anschließend den Speed, mit dem das Team auch schon im Training überzeugte und fuhr auf Platz 2 nach vorne.

Probleme in der Anfangsphase hatte die Weltmeistermannschaft von SRC Kawasaki. Erwan Nigon hatte sichtlich mit den neuen Michelin-Reifen zu kämpfen und verbremste sich einige Male. Die deutsche ERC-Ducati-Mannschaft fiel nach dem Start von Platz 5 auf den 16. Rang zurück. Nach 50 Minuten verlor De Puniet plötzlich den Vortrieb an seiner Panigale V4R und musste an die Box rollen.

Während YART-Yamaha nach 50 Minuten als erster der Spitze die Box ansteuerte und Marvin Fritz auf die R1 stieg, folgte die Werkshonda kurz darauf. Auffällig: BMW schaffte es fast eine Stunde ohne Tankstopp. In Führung liegend übernahm Markus Reiterberger das Bike von Kenny Foray.

Marvin Fritz übernahm anschließend die Führung, vor Josh Hook und SERT. BMW mit Reiterberber auf Platz 4, SRC Kawasaki lag auf Platz 5. In der Superstock-Wertung führte nach einer Stunde BMRT-Kawasaki vor dem Team Coyote und der deutschen GERT56-Mannschaft (BMW).

Zwischenstand nach Stunde 1:

1. YART Yamaha (Hanika, Fritz, Canepa), Yamaha YZF-R1. 2. F.C.C. TSR Honda (Hook, F.Foray, Di Meglio), Honda CBR 1000RR-R. 3. Suzuki Endurance Racing Tean (Masson, Black, Simeon), Suzuki GSX-R1000. 4. BMW Motorrad Endurance (Mikhalchik, K.Foray, Reiterberger), BMW S1000RR. 5. Webike SRC Kawasaki France (Guarnoni, E.Nigon, Checa), Kawasaki ZX-10R. 6. Team Tati (Suchet, Techer, Enjolras), Kawasaki. 7. Maco Racing Team (Boulom, Ellison, Hill), Yamaha YZF-R1. 8. VRD IGOL PIERRET (Alt, Marino, Terol), Yamaha YZF-R1. 9. National Motos (Eger, Debise, Antiga), Honda CBR 1000RR. 10. Wójcik Racing (Rea, Maurin, Parkes), Yamaha YZF-R1.Ferner: 13. GERT56 by GS Yuasa (Kerschbaumer, Glöckner, Finsterbusch), BMW S1000RR. 14. Bolliger Switzerland (Stamm, Walraven, Pellijeff), Kawasaki ZX-10R. 24. Motobox Kremer (Dehaye, Ströhein, Colliaux), Yamaha YZF-R1.