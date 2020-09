Estoril: YART Yamaha gewinnt, Suzuki ist Weltmeister

Das Ende der Endurance-WM-Saison 2019/20 hätte spannender kaum sein können. Beim 12-Stunden-Rennen in Estoril setzte sich YART-Yamaha spektakulär durch und Suzuki feierte den WM-Titel mit Bravur.

Der Langstrecken-WM-Lauf auf der ehemaligen GP-Strecke von Estoril entwickelte sich in der Schlussphase der 12-Stunden-Hatz zu einem packenden Zweikampf zwischen YART Yamaha und F.C.C. TSR Honda France. Marvin Fritz, Niccolò Canepa und Karel Hanika setzten sich am Ende mit einem minimalen Vorsprung von 24,524 Sekunden gegen das Honda-Team mit Josh Hook, Mike di Meglio und Freddy Foray durch, obwohl an der R1 zweimal Probleme mit der Fußrastenanlage aufgetreten waren und man unplanmäßig an die Box musste.

Das österreichische Team von Teamchef Mandy Kainz holte mit dem Sieg in Estoril, den zweiten Saisonerfolg, nach dem Sepang-Drama im Dezember. In der WM-Wertung reichte es letztendlich zum zweiten Rang hinter der Suzuki-Werksmannschaft. Hinter Honda feierte Wojcik Yamaha mit Sheridan Morais, Broc Parkes und Gino Rea den zweiten Podestplatz der Saison.

Mit dem vierten Rang beim 12-Stunden-Rennen in Estoril schaffte das Suzuki Endurance Racing Team das, was viele erwarteten. Die Mannschaft von Damien Saulnier erreichte zum 16. Mal die höchste Position in der Langstrecken-WM. Im ersten Jahr ohne Legende Dominique Méliand, der das Team in der Vergangenheit von einem Erfolg zum anderen brachte, gelang Etienne Masson, Gregg Black und dem ehemaligen MotoGP-Piloten Xavier Simeon der WM-Titel 2019/20.

VRD IGOL PIERRET, mit dem Deutschen Florian Alt, lieferte ein sauberes Rennen. Die französische Yamaha-Mannschaft beendete das Rennen mit sechs Runden Rückstand auf Platz 5. Rang 6 ging an Webike SRC Kawasaki France, die in Portugal einen enttäuschenden Finallauf zeigten und wenig Chancen auf die Spitzenränge hatten. Das BMW-Werksteam landete nach einer respektablen Aufholjagd auf dem siebten Rang, neun Runden hinter YART.

Einen Scherz erlaubte sich das Team Moto AIN, dass bereits mit der Punktevergabe nach acht Stunden den Superstock-Titel feiern konnte. Beim letzten Stopp, 20 Minuten vor dem Ende des Rennens stand die gesamte Mannschaft um das Motorrad und applaudierte den Piloten Robby Rolfo, Hugo Clere und Robin Mulhauser, die eigenständig die Reifen wechseln mussten und die R1 tankten. Am Ende reichte es zu Gesamtrang 8 und zum klaren Superstock-Sieg. Platz 2 sicherte sich das italienische Team Aviobike (Baggi, Boscoscuro, Napoli) vor dem zweiten Team von Wojcik mit Christoffer Bergman, Adrian Pasek und Marek Szkopek.

Niemals aufgeben, das ist der Spirit im Langstrecken-Sport. Selten zuvor passte dieses Motto besser auf eine Mannschaft als an diesem Samstag. Die Motobox Kremer-Mannschaft, die gleich in der dritten Kurve einen riesigen Rückschlag wegstecken musste, kämpfte sich nach einem beinahe Totalschaden, zurück in das Rennen. Mit Stefan Ströhlein, Geoffroy Dehaye und Benjamin Colliaux kämpfte sich das deutsch-französische Team ins Ziel und nahm am Ende noch 13,5 wichtige WM-Punkte mit nach Hause.

Ergebnis 12h Estoril

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 YART Yamaha (Hanika, Fritz, Canepa), Yamaha YZF-R1 421 Runden 2 F.C.C. TSR Honda France (Hook, F.Foray, Di Meglio), Honda CBR 1000RR-R + 24,524 sec 3 Wojcik Racing (Rea, Parkes, Morais), Yamaha YZF-R1 + 3 Runden 4 Suzuki Endurance Racing Team (Masson, Black, Simeon), Suzuki GSX-R1000 + 5 Runden 5 VRD IGOL PIERRET (Alt, Marino, Terol), Yamaha YZF-R1 + 6 Runden 6 Webike SRC Kawasaki France (Guarnoni, E.Nigon, Checa), Kawasaki ZX-10R + 7 Runden 7 BMW Motorrad Endurance (K.Foray, Reiterberger, Hickman), BMW S1000RR + 9 Runden 8 Moto AIN (Mulhauser, Rolfo, Clere), Yamaha YZF-R1 + 10 Runden 9 LRP Poland (Steinmayr, Krzemien, Lewandowski), BMW S1000RR + 14 Runden 10 3ART BEST OF BIKE (Plancassagne, Lagrive, Berchet), Yamaha YZF-R1 + 14 Runden 14 No Limits (Scassa, Kemmer, Vitali), Suzuki GSX-R1000 + 23 Runden 19 Motobox Kremer (Dehaye, Ströhein, Colliaux), Yamaha YZF-R1 + 92 Runden DNF Bolliger Switzerland (Walraven, Pellijeff, Jezek), Kawasaki ZX-10R 113 Runden DNF ERC Endurance (Gines, Barrier, Rossi), Ducati Panigale V4R 10 Runden

Endstand Endurance-WM 2019/20