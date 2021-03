Mandy Kainz: «Weniger Sprit bedeutet größeres Risiko» 12.03.2021 - 18:15 Von Helmut Ohner

Endurance-WM © FIM EWC YART-Trio Karel Hanika, Marvin Fritz und Michael Laverty

Der durch die neue Elektronik geringere Spritverbrauch könnte bei YART Yamaha im Kampf um die WM-Krone das Zünglein an der Waage sein. Bei Testfahrten wurde in Le Mans an der Verbesserung gearbeitet.