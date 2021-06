24h Le Mans: Motorschaden zwingt Yamaha zur Aufgabe 12.06.2021 - 23:45 Von Tim Althof

Endurance-WM © FIM EWC Noch vor Mitternacht: YART und Fritz mussten in Le Mans aufgeben

Nach einem beinharten Zweikampf mit Suzuki um die Führung in Le Mans endete das 24-Stunden-Rennen für das Yamaha Austria Racing Team am Samstagabend in der Box. Marvin Fritz musste die R1 mit Motorschaden abstellen.