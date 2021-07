Werner Daemen: «Sollten Podium ins Visier nehmen»

Der dritte Platz beim WM-Auftakt in Le Mans sorgt vor dem Zwölf-Stunden-Rennen in Estoril bei BMW Motorrad World Endurance (Markus Reiterberger, Xavi Forés, Kenny Foray) für Zuversicht.

Ein früher Sturz und technische Probleme warf das Team BMW Motorrad World Endurance beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans bis ans Ende des Feldes zurück, doch mit viel Einsatz und unglaublichem Kampfgeist kämpften sich Markus Reiterberger sowie seine Teamkollegen Xavi Forés und Ilya Mikhalchik noch bis an die dritte Stelle nach vor.

Mit diesem Erfolg im Gepäck geht die Mannschaft um den belgischen Teammanager Werner Daemen zuversichtlich in das zweite Langstreckenrennen der Saison, das am kommenden Samstag auf dem 4,182 Kilometer langen Circuito do Estoril über die Bühne gehen wird.

Schon im Vorjahr konnte man sich in Portugal gut in Szene setzen. Von Startplatz 3 ging das das BMW-Trio früh in Führung und setzte sich von den Verfolgern ab. Nach einem Sturz und einer darauf folgenden Reparaturpause kämpfte sich die Mannschaft mit einer starken Aufholjagd vom 19. Rang wieder nach vorne und belegte letzten Ende Platz 7.

Weil Mikhalchik auf dem Nürburgring bei der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft zeitgleich seine Chance auf den Gewinn der Superbike-Meisterschaft wahrnehmen wird, darf Test- und Ersatzfahrer Kenny Foray für dieses Mal das Steuer der BMW M1000RR übernehmen.

Auch der Einsatz von Forés stand lange Zeit auf der Kippe. Wegen einer bei einem Sturz anlässlich der British Superbike Championship erlittenen Handgelenksverletzung musste er lange pausieren. Nach problemlosen Testfahrten am Dienstag vor dem Estoril-Rennen bekam er von den offiziellen FIM-Rennärzten grünes Licht für seinen Einsatz.

«Wenn man sich das Ergebnis aus Le Mans anschaut, wo wir trotz mehrerer Rückschläge Dritte wurden, dann erwarte ich mindestens, dass wir wieder um das Podium kämpfen», lautet die klare Vorgabe von Daemen. «Wenn wir sitzenbleiben und keine technischen Probleme haben, sollten wir das Podium ins Visier nehmen. Oder vielleicht auch mehr.»

«Unser Ziel lautet, in Estoril die starke Leistung aus Le Mans fortzusetzen. Dort konnten wir das Potenzial unserer neuen BMW M1000RR auf der Langstrecke bereits gut unter Beweis stellen. Zwar wurden wir dort durch ein technisches Problem zunächst zurückgeworfen, doch wurde schnell behoben», blickt BMW Motorrad Motorsport Direktor Marc Bongers zurück.

«Der Test am Dienstag ist vielversprechend verlaufen, wir gehen guter Dinge ins Rennwochenende. Alle drei Fahrer waren auf sehr hohem Niveau unterwegs. Wir sind gut vorbereitet und hoffen, uns ebenso stark zu präsentieren wie in Le Mans. Ein Dank geht an Eugene Laverty, der kurzfristig nach Estoril gekommen ist, um im Fall der Fälle als Ersatzmann einzuspringen.»

«Wir haben gute Erinnerungen an das letztjährige Event. Estoril ist eine richtig tolle Rennstrecke, die auch unserem Motorrad ganz gut liegen sollte», ist Reiterberger überzeugt. «Auch die Reifen sollten wieder gut funktionieren. Ich denke, dass es recht heiß sein wird, was für alle eine große Aufgabe wird. Doch wir sind gut vorbereitet.»

«Das Team hat nach Le Mans noch einmal intensiv am Motorrad gearbeitet. Ich hoffe, dass wir mit unserem Paket den nächsten Schritt machen und um den Sieg kämpfen können.»

Zeitplan

15. Juli

11.00 – 13.00 Uhr Freies Training

16.00 – 17.20 Uhr Erstes Qualifying

19.30 – 21.00 Uhr Nachttraining

16. Juli

09.00 – 10.20 Uhr Zweites Qualifying

17. Juli

08.15 – 08.30 Uhr Warm-up

09.00 – 21.00 Uhr Rennen