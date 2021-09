Bol d’Or, 17h: Nur Suzuki kommt durch die Nacht 19.09.2021 - 08:02 Von Tim Althof

© FIM EWC Suzuki kann sich in Le Castellet nur noch selbst schlagen © FIM EWC Aus und vorbei: YART-Yamaha schied in der Nacht mit Motorschaden aus

Das Favoritensterben beim Langstreckenklassiker in Le Castellet geht weiter. Am Morgen ist von den Top-Teams nur noch Suzuki verblieben. YART-Yamaha musste in der Nacht einen Motorschaden hinnehmen.