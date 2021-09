Bol d’Or 2021: Mehr als 18 Stunden live im Free-TV

Pole-Position: Yoshimura SERT Motul hat am Samstag um 15 Uhr den Platz an der Sonne

Die dritte Saisonstation der FIM Endurance-Weltmeisterschaft findet an diesem Wochenende auf dem Circuit Paul Ricard bei Le Castellet statt. Es ist bereits die 84. Ausgabe des legendären Bol d’Or.

Bedeutend eng geht es zu in der diesjährigen Saison der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Die Top-4 der Gesamtwertung liegen nur elf Punkte auseinander, mit dem Vorteil für Grün. Das Team Webike SRC Kawasaki France Trickstar führt mit Jeremy Guarnoni, Erwan Nigon und David Checa die Meisterschaft an, doch nur fünf Punkte dahinter lauert die Honda-Mannschaft von F.C.C. TSR mit den Fahrern Josh Hook, Mike di Meglio und Yuki Takahashi.

Das BMW Motorrad World Endurance Team von Werner Daemen belegt nach zwei von vier Veranstaltungen in diesem Jahr WM-Position 3. Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik, Xavi Fores und Ersatzmann Kenny Foray fehlen nach zwei Podestplätzen in diesem Jahr nur sieben Punkte auf die führende Kawasaki-Truppe. Auch Weltmeister Suzuki ist noch voll im Titelrennen, denn mit Xavier Simeon, Gregg Black und Sylvain Guintoli liegt das schnelle Yoshimura SERT-Team nur elf Punkte zurück. Für den Bol d’Or gelang den erfahrenen Racern mit ihrer GSX-R1000 die Pole-Position vor YART-Yamaha und dem BMW-Werksteam.

Auf dem 5,673 Kilometer langen Kurs in Südfrankreich beginnt am Samstag um 15 Uhr das legendäre 24-Stunden-Rennen. Nachdem der Bol d’Or im vergangenen Jahr durch die Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, sind 2021 41 Teams in Le Castellet am Start, darunter neben den favorisierten Werksteams auch die privaten Teams Bolliger Kawasaki, Motobox Kremer und die Metiss-Mannschaft mit ihrem Eigenbau-Motorrad mit Achsschenkellenkung.

Für alle Fans, die den Weg nach Südfrankreich nicht auf sich genommen haben, bietet sich erstmals in diesem Jahr die Gelegenheit, das Rennen im Free-TV zu verfolgen. Eurosport 1 beginnt am Samstag um 14:45 Uhr mit der Übertragung vom Circuit Paul Ricard. Mit den Kommentatoren Lenz Leberkern, Harry Weber, Steve Mizera und Max Neukirchner geht es bis Mitternacht. Am Sonntag ab 6 Uhr geht es dann auf dem TV-Sender ohne Unterbrechung bis zum Fallen der Zielflagge weiter, Toni Börner versorgt die Zuseher mit Informationen direkt von der Rennstrecke.

Rund um die Uhr versorgt ist man mit dem kostenlosen Livestream von ServusTV.com, dort kann der internationale Stream ohne Werbung über die komplette Renndistanz verfolgt werden. Auch der Eurosport Player liefert das volle Programm, er ist jedoch kostenpflichtig.

TV-Programm Bol d’Or, Eurosport 1:

Sa., 18. September 14:45 – 0.00 Uhr

So., 19. September 6:00 – 15:15 Uhr