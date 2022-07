8h Suzuka: Die Endurance-WM kehrt nach Japan zurück 30.07.2022 - 09:39 Von Helmut Ohner

© FIM EWC Das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka ist das wichtigste Rennen für die japanischen Motorradhersteller

Zwei Jahre stand der internationale Motorsport in Japan still. Am 7. August kann nach der Coronavirus-Pandemie endlich die 43. Auflage des Acht-Stunden-Rennens in Suzuka durchgeführt werden.