Honda-Manager: «Dann geht das nicht gut für uns aus» 12.11.2022 - 01:29 Von Ivo Schützbach

© Honda Das siegreiche Honda-Team 2022: Lecuona, Nagashima und Takahashi (v.l.) © Gold & Goose Hondas Superbike-WM-Teammanager Leon Camier Zurück Weiter

Die Terminkollision der Superbike-WM in Most und des Langstrecken-Klassikers Suzuka Eight Hours hat die Verantwortlichen bei Honda und Kawasaki in helle Aufregung versetzt.