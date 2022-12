Filmabend bei YART: Die Karriere von Horst Saiger 29.12.2022 - 10:45 Von Oliver Feldtweg

© Facebook/YART Horst Saiger präsentiert: «Ein Leben – eine Leidenschaft»

Am 14. Januar dreht sich im YART-Hauptquartier in Heimschuh in der Steiermark alles um den ehemaligen Isle Of Man-TT-Teilnehmer und Endurance-WM-Piloten Horst Saiger. Eine Filmvorführung bringt spannende Geschichten.