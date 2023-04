24h Le Mans, Q1: Suzuki vor Yamaha und Honda

Bei gemischten Bedingungen holte sich Yoshimura SERT Motul die vorläufige Pole-Position für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans. YART Yamaha sowie der Titelverteidiger F.C.C. TSR Honda France lauern auf den Plätzen 2 und 3.

Im ersten Qualifikationstraining für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans kamen Gregg Black, Sylvain Guintoli und Etienne Masson (Yoshimura SEET Motul) auf dem 4,185 Kilometer langen Circuit Bugatti am besten mit den gemischten Bedingungen zurecht. Den Grundstein für die vorläufige Pole-Position legte Black mit der Bestzeit in seiner Gruppe.

Auf dem zweiten Paltz landete YART Yamaha mit Niccolò Canepa, Marvin Fritz und Karel Hanika. Fritz und Hanika dominierten zwar ihre Gruppe, weil beim Tschechen die Strecke allerdings nass war, kam seine Zeit nicht in die Wertung. Seit dem Vorjahr wird für die Ermittlung der Trainingszeit der Teams der Durchschnitt der zwei schnellsten Fahrer herangezogen.

Mit F.C.C. TSR Honda France (Josh Hook, Mike di Meglio, Alan Techer) nimmt der Titelverteidiger vor der überraschend schnellen Yamaha-Mannschaft Moto AIN (Corentin Perolari, Roberto Tamburini, Alessandro Polita) sowie Honda Viltaïs Racing mit Florian Alt, Steven Odendaal und Leandro Mercado den dritten Startplatz ein.

Die Plätze 6 bis 8 für den Saisonauftat der Langstrecken-Weltmeisterschaft gingen an ERC Ducati-Endurance (Philipp Öttl, David Checa, Chaz Davies), KM 99 (Lucas Mahias, Florian Marino, Bastien Mackels), BMW Motorrad World Endurance (Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik, Jérémy Guarnoni), die im freien Training noch die Bestzeit hatten.

In der Superstock-Kategorie hatte das Team 33 Louit April Moto (Christian Gamarino, Kevin Calia, Simone Saltarelli) die Nase vorne. Dahinter klassierten sich Tecmas MRP BMW mit Kenny Foray, Jan Bühn und Loïc Arbel, 3ART Best Of Bike (Martin Renaudin, Ludovic Cauchi, Matthieu Lagrive), Wójcik Racing STK (Kevin Manfredi, Dany Webb, Kamil Krzemien) und National Motos Honda mit Sébastien Suchet, Valentin Suchet und Guillaume Raymond.

Zeiten, 24h Le Mans, Qualifying 1

1. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-100RR, 1:37,153 min. 2. YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 1:37,241. 3. F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000R-RR, 1:37,764. 4. Moto AIN, Yamaha YZF-R1, 1:38,098. 5. Honda Viltaïs Racing, Honda CBR1000R-RR, 1:38,420. 6. ERC Ducati-Endurance, Ducati Panigale V4R, 1:38,617. 7. KM99, Yamaha YZF-R1, 1:38,777. 8. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 1:38,905. 9. Tati Beringer, Kawasaki ZX10R, 1:38,973. 10. Kawasaki Webike Trickstar, 1:39,202.