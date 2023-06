Nach 18h: YART hat in Spa alles unter Kontrolle

Das Team-Bolliger hat in Spa bisher viel Arbeit gehabt

Das zweite Saisonrennen der FIM Endurance-WM in Spa-Francorchamps entwickelte sich bis zum frühen Sonntagmorgen in Richtung Yamaha. Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa kontrollieren das Rennen.

Das Team Bolliger Switzerland kämpft in diesem 24-Stunden-Rennen mit einigen Problemen. Noch vor Mitternacht stand für das Kawasaki-Privatteam ein Austausch der defekten Kupplung an. Nico Thöni, Marcel Brenner und Pedro Nunu Romero Barbosa kämpfen seitdem um einen Platz in den Top-20. Sechs Stunden vor dem Ende musste Brenner einen Sturz mit der Kawasaki verkraften.

An der Spitze läuft für das Yamaha Austria Racing Team dagegen bisher alles in die richtige Richtung. Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa konnten den Vorsprung auf F.C.C. TSR Honda (Hook, di Meglio, Techer) auf fast zwei Runden ausbauen. Insgesamt standen für das Yamaha-Team um 8 Uhr bereits 424 Runden auf der Zeitenliste. Die WM-Führende Mannschaft musste zwischenzeitlich den Auspuff tauschen.

Zwischen Yamaha und Honda hat aber auch Suzuki wieder den Anschluss hergestellt. Yoshimura SERT Motul liegt mit Sylvain Guintoli, Etienne Masson und Gregg Black nach drei Vierteln der Rennzeit auf Position 2.

Hinter Yamaha, Suzuki und Honda fährt BMW ein einsames Rennen. Das Trio Reiterberger, Mikhalchik und Guarnoni liegt nach 18 Stunden auf dem 6,985 km langen Kurs in den Ardenne mit drei Runden Rückstand auf Position 4.

Kawasaki auf Platz 5 hat bereits acht Runden Rückstand auf die Spitzenreiter aus Österreich. Das belgische Team KM99 liegt mit Bastien Mackels auf Position 6, vor dem besten Superstock-Team von National Motos (Honda).

Erfolgreich verläuft das Rennen bisher auch für LRP Poland (Vincon, Puffe, Bijsterbosch), die mit ihrer BMW auf Position 11 liegen und Motobox Kremer (Yamaha) auf Rang 15.

Um 6 Uhr am Sonntag gab es erneut WM-Punkte. Nach 16 Stunden lag YART vor F.C.C. TSR Honda und Yoshimura SERT Motul. Ebenfalls Punkte gäbe es in der EWC-Klasse für BMW, Kawasaki, KM99, LRP Poland, Moto AIN, Viltais Racing und Motobox Kremer.

24h Spa, Stand nach 18 Stunden:

1. YART – Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, 424 Runden

2. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000, + 1 Runde

3. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R, + 1

4. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 3

5. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, + 8

6. KM99 (Mahias, Mackels, Marino), Yamaha YZF-R, + 10

7. National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R, + 12

8. Team Louit April Moto (Calia, Gamarino, Pons), Kawasaki ZX-10R, + 13

9. Honda No Limits (Masbou, J. Nigon, Gabellini), Honda CBR1000 RR-R, + 15

10. Chromeburner RAC41 Honda (Leesch, Tessels, Hardt), Honda CBR1000 RR-R, + 15

11. Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Bijsterbosch), BMW S 1000 RR, + 19

12. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, + 19



Ferner:

15. Motobox Kremer Racing (Dehaye, Rubin, Napoli), Yamaha YZF-R1, + 22

20. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 32



Ausgeschieden:

ERC Endurance Ducati (Fores, Checa, Pellijef), Ducati Panigale V4R

WM-Stand nach 16h in Spa:

1. F.C.C. TSR Honda France, 84 Punkte

2. YART – Yamaha Official Team EWC, 78

3. BMW Motorrad Endurance, 58

4. Yoshimura SERT Motul, 39

5. Honda Viltais Racing, 39

6. ERC Endurance, 38

7. Kawasaki Webike Trickstar, 35

8. Tati Team Beringer, 33

9. LRP Poland, 18

10. Wojcik Racing Team EWC, 17

11. Bolliger Switzerland, 16

12. Motobox Kremer Racing, 13

13. Maco Racing, 11

14. Team Moto AIN, 9

15. KM99, 8